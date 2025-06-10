فرنسا تقول إنها حصلت على تعهدات بالإصلاح من السلطة الفلسطينية قبل مؤتمر

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باريس (رويترز) – قالت فرنسا يوم الثلاثاء إنها حصلت على تعهدات جديدة من السلطة الفلسطينية بالإصلاح، وذلك قبيل مؤتمر من المقرر عقده الأسبوع المقبل قد تصبح باريس فيه أبرز قوة غربية تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون تلقى رسالة من محمود عباس أدان فيها الرئيس الفلسطيني هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتعهد بمزيد من الإصلاحات.

يرأس عباس البالغ من العمر 89 عاما السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا منذ وفاة ياسر عرفات في 2004.

وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنها فقدت السيطرة على غزة لصالح منافستها حماس منذ عام 2007. وسبق وأن أدانت السلطة الفلسطينية حماس على خلفية الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب على غزة، ودعت إلى نزع سلاح الحركة في أي تسوية مستقبلية.

وقال مكتب ماكرون، الذي ينظم مؤتمرا دوليا مع السعودية لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطينية، إن الرسالة الموجهة للرئيس الفرنسي تتضمن تعهدات “غير مسبوقة”، دون الخوض في تفاصيل.

ونقل مكتب الرئيس الفرنسي عن عباس قوله في الرسالة “لن تحكم حماس غزة بعد الآن وعليها تسليم أسلحتها وقدراتها العسكرية لقوات الأمن الفلسطينية التي ستشرف على إخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم عربي ودولي”.

وتقول إسرائيل إنها لن تقبل بأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، وتنتقد الدول التي تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، معتبرة أن ذلك سيكون مكافأة لحماس على هجماتها.

وقال مسؤولون فرنسيون إن ماكرون يميل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية قبل مؤتمر الأمم المتحدة الذي تتشارك فرنسا والسعودية في تنظيمه خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو حزيران.