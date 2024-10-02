فرنسا تقول إنها ساعدت في إسقاط صواريخ إيران وألمانيا تحذر من اشتعال المنطقة

reuters_tickers

4دقائق

من جون أيريش

باريس (رويترز) – قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته بالتهديد الإيراني كما حذرت ألمانيا من أن المنطقة معرضة لخطر الاشتعال بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

وقالت إيران في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، بينما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على تصعيد طهران مع تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.

يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من‭ ‬يوم الأربعاء لمناقشة التصعيد، لكن في علامة على أن الدول الغربية تتوقع تدهور الوضع، أعلنت قبرص تفعيل آلية تسمح بإجلاء مواطني دول أخرى من الشرق الأوسط بالمرور الآمن عبر الجزيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان “فرنسا تدين الهجوم على إسرائيل بالصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران. وتؤكد التزامها التام بأمن إسرائيل. وتشارك بوسائلها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى عن الدور الذي لعبته في التصدي للهجوم الإيراني، لكن مسؤولا قال إن فرنسا شاركت مساء يوم الثلاثاء في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وتحدث وزير الخارجية جان نويل بارو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لتنسيق الجهود الدبلوماسية ومن المقرر أن يجري محادثات في برلين مع نظيره الألماني يوم الأربعاء.

* فرنسا ترسل سفينة حربية إلى شرق المتوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس “إيران تغامر بإشعال النار في المنطقة بأكملها، ويتعين منع ذلك بأي ثمن. ويتعين على حزب الله وإيران وقف هجماتهما على إسرائيل على الفور”.

وحاولت باريس وواشنطن الأسبوع الماضي التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان قبل ساعات فقط من شن إسرائيل ضربات جوية أسفرت عن مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط عصر يوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان منفصل إنها ستنظم قريبا مؤتمرا لدعم لبنان وطلبت من وزير الخارجية التوجه إلى المنطقة. وأضافت أن باريس تتخذ أيضا كل التدابير لمساعدة مواطنيها في المنطقة.

وأرسلت باريس سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط يوم الثلاثاء، بعد وصول حاملة طائرات هليكوبتر يوم الاثنين للتمركز هناك استعدادا لأي عمليات إجلاء جماعي.

وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس المتحدث باسم الحكومة القبرصية في بيان إنه حتى الآن لم تطلب أي دولة مساعدة قبرص في إجلاء واسع النطاق للمدنيين، لكن السلطات القبرصية سهلت نقل موظفين ومجموعات منفصلة من الأشخاص عبر قبرص في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف “نتابع الوضع عن كثب، ومستعدون تماما لدعم عمليات الإجلاء مع تطور الأحداث”.