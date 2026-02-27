The Swiss voice in the world since 1935
فرنسا تكرر نصيحتها لرعاياها بعدم السفر لإسرائيل والضفة الغربية بسبب إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 27 فبراير شباط (رويترز) – كررت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة نصيحتها لرعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية حتى لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية بسبب الوضع الأمني في إيران.

وأوصت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواطنين الفرنسيين الموجودين هناك بتوخي الحذر والحيطة الشديدين والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والتعرف على أماكن الملاجئ.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيجاز أسبابه لشن هجوم محتمل على إيران في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، مشددا على أنه يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقد يثير هذا الهجوم ردا انتقاميا على إسرائيل التي تعرضت بالفعل لهجمات صاروخية إيرانية في الماضي.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

