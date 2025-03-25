فريق ترامب يسعى جاهدا لاحتواء تداعيات بحث خطط حربية على سيجنال

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من باتريشيا زنجيرلي ودوينا تشياكو

واشنطن (رويترز) – سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى احتواء التداعيات بعدما كشف صحفي في إحدى المجلات أنه تم ضمه بالخطأ لنقاش جماعي سري لخطط حربية حساسة جدا، بينما دعا ديمقراطيون بارزون مسؤولين في الإدارة إلى الاستقالة بسبب هذا الخرق الأمني.

وشهدت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية وجون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، وكلاهما كان مشاركا في النقاش عبر تطبيق التراسل، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأنه لم تتم مشاركة أي أمور سرية في المحادثة الجماعية على تطبيق سيجنال للمراسلة المشفرة.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين عبروا عن شكوكهم في شهادتيهما، وقالوا إن الصحفي جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة (ذي أتلانتيك) أفاد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر تفاصيل عملياتية عن ضربات وشيكة ضد الحوثيين في اليمن تضم “معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات”.

وقال أعضاء اللجنة إنهم يعتزمون فحص المحادثة، ووافقت جابارد وراتكليف على ذلك. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تنظر لجنة القوات المسلحة في المجلس في استخدام مسؤولي إدارة ترامب لتطبيق سيجنال.

وقال السناتور أنجوس كينج، وهو عضو مستقل متحالف مع الديمقراطيين، في جلسة شهدت مناقشات محتدمة “من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أن الأهداف والتوقيت والأسلحة ليست (من المعلومات) المصنفة على أنها سرية”.

وستواجه جابارد وراتكليف المزيد من المشرعين يوم الأربعاء، وذلك خلال جلسة الاستماع السنوية لمجلس النواب حول “التهديدات العالمية”. وقال الديمقراطيون إنهم يعتزمون مناقشة محادثة سيجنال.

وأثار الكشف غير العادي غضبا ودهشة لدى خبراء الأمن القومي ودفع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى المطالبة بالتحقيق فيما وصفوه بأنه خرق أمني كبير.

وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن في الجلسة “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك استقالات، بدءا بمستشار الأمن القومي ووزير الدفاع”.

لكن ترامب عبر عن دعمه لفريقه للأمن القومي حين سُئل عن المسألة خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء وكان معه مستشاره للأمن القومي مايكل والتس الذي أضاف جولدبرج بالخطأ إلى المناقشة على سيجنال.

وذكر أن الإدارة ستنظر في استخدام سيجنال، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يجب على والتس الاعتذار، ولا يعتقد أن والتس وفريقه سيستخدمون التطبيق مرة أخرى قريبا.