فلاي دبي توسع شبكتها الموسمية لصيف 2025 لتشمل 11 وجهة

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أعلنت شركة فلاي دبي للرحلات المنخفضة التكاليف، إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة لهذا العام تضمّ أكثر من 11 وجهة موسمية بدءا من 4 حزيران/يونيو المقبل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ القائمة تشمل “وجهتين جديدتين هما أنطاليا على الريفييرا التركية والعلمين على الساحل الشمالي لمصر”، مشيرة إلى أنّ “الناقلة ستشغل رحلاتها اليومية إلى مطار أنطاليا الدولي ابتداء من 5 حزيران/يونيو وإلى مطار العلمين الدولي اعتبارا من 21 حزيران/يونيو”.

ولتلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الأضحى، تبدأ فلاي دبي عملياتها الصيفية الموسمية في وقت مبكر لهذا العام مع انطلاق أول رحلة في بداية حزيران/يونيو، وسيتمّ تشغيل هذه الوجهات باستخدام أسطول حديث يتضمّن أحدث طائرات من طراز “بوينغ 37″ و”ماكس 8” بالإضافة إلى الطائرات التي خضعت مؤخرا لعمليات إعادة تجهيز شاملة، على ما ذكرت الوكالة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيدالله “شهدنا نموا متسارعا في الطلب على السفر إلى وجهاتنا الموسمية عاما بعد عام”. وأضاف “يأتي توسيع شبكتنا الصيفية هذا العام ليؤكد التزامنا المستمر بتلبية تطلعات مسافرينا من خلال تقديم المزيد من الخيارات”.

هت/رض