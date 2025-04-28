The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

فلاي دبي توسع شبكتها الموسمية لصيف 2025 لتشمل 11 وجهة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت شركة فلاي دبي للرحلات المنخفضة التكاليف، إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة لهذا العام تضمّ أكثر من 11 وجهة موسمية بدءا من 4 حزيران/يونيو المقبل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ القائمة تشمل “وجهتين جديدتين هما أنطاليا على الريفييرا التركية والعلمين على الساحل الشمالي لمصر”، مشيرة إلى أنّ “الناقلة ستشغل رحلاتها اليومية إلى مطار أنطاليا الدولي ابتداء من 5 حزيران/يونيو وإلى مطار العلمين الدولي اعتبارا من 21 حزيران/يونيو”.

ولتلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الأضحى، تبدأ فلاي دبي عملياتها الصيفية الموسمية في وقت مبكر لهذا العام مع انطلاق أول رحلة في بداية حزيران/يونيو، وسيتمّ تشغيل هذه الوجهات باستخدام أسطول حديث يتضمّن أحدث طائرات من طراز “بوينغ 37″ و”ماكس 8” بالإضافة إلى الطائرات التي خضعت مؤخرا لعمليات إعادة تجهيز شاملة، على ما ذكرت الوكالة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيدالله “شهدنا نموا متسارعا في الطلب على السفر إلى وجهاتنا الموسمية عاما بعد عام”. وأضاف “يأتي توسيع شبكتنا الصيفية هذا العام ليؤكد التزامنا المستمر بتلبية تطلعات مسافرينا من خلال تقديم المزيد من الخيارات”.

هت/رض

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية