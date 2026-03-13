فنزويلا توقع اتفاق غاز مع شركتَي ريبسول وإني

وقّعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الخميس اتفاقا مع شركتَي ريبسول الإسبانية وإني الإيطالية لتعزيز مشروع الغاز الذي تشارك فيه الشركتان منذ العام 2009، ضمن إطار قانوني جديد.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار قانون المحروقات الجديد الذي اعتُمد في كانون الثاني/يناير بضغط من واشنطن، بعد فترة وجيزة من اعتقال قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويفتح القانون الجديد القطاع أمام الاستثمار الخاص ويقلل من سيطرة الدولة عليه.

وأوضحت رودريغيز خلال مراسم بثها التلفزيون الرسمي أن الاتفاق الذي لم تُكشف تفاصيله “لا يضمن فقط إمداد بلدنا بالغاز من أجل التنمية الوطنية والاستهلاك المحلي، بل سيسمح أيضا بالتوسع بهدف التصدير”.

وأضافت متحدثة عن استغلال حقل بيرلا الواقع في خليج فنزويلا (غرب) “اعتمدوا على فنزويلا لمواصلة تطوير المشاريع التي تؤدي إلى فوائد مشتركة لبلداننا”.

وبحسب ريبسول “يُعد حقل بيرلا (كاردون الرابع) أحد أهم اكتشافات شركة ريبسول، وهو أحد أكبر حقول الغاز البحرية في أميركا اللاتينية. ويبلغ إنتاجه حاليا 580 مليون قدم مكعب (16,4 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا”.

والأسبوع الماضي، وقّعت كراكاس اتفاقا آخر مع شركة شل البريطانية.

وترغب فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم، أيضا في تطوير إنتاجها من الغاز.

وتخضع البلاد لحظر نفطي وغازي أميركي منذ العام 2019، لكن منذ العملية التي نفّذتها واشنطن في كراكاس واعتقلت خلالها مادورو ونقلته إلى نيويورك لمواجهة المحاكمة، أصدرت وزارة الخزانة تراخيص تشغيل في فنزويلا لشركات متعددة الجنسيات مثل شل وموريل إي بروم (فرنسا)، وريبسول وإني وبي بي (المملكة المتحدة)، وشيفرون (الولايات المتحدة).

