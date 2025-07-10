The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فولكسفاغن توقف تصدير مركبات الميني فان الكهربائية للولايات المتحدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات الخميس تعليق تسليم مركبات الميني فان الكهربائية “آي دي.باز” للولايات المتحدة بسبب مشكلة فنية، وسط تقارير تفيد بأن القرار تأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على السيارات. 

وصرح المتحدث باسم قسم المركبات التجارية في الشركة توبياس ريب لوكالة فرانس برس أنه “لا يجري تسليم السيارات طراز آي دي.باز الكهربائية المصنعة في هانوفر حاليا إلى أميركا الشمالية بسبب سحب فنّي (للسيارات) فرضته السلطات الأميركية”. 

وقال ريب إن المقاعد الخلفية “اعتبرت واسعة جدا بالنسبة للمركبة”.

لكن صحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية نقلت عن مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي هو الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

ومركبات “آي دي.باز” المصنّعة في هانوفر مشمولة منذ نيسان/أبريل برسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 25% فُرضت على العربات المستوردة التي لا يُصنع معظمها داخل أميركا الشمالية. 

وجعل ذلك من تصديرها إلى الولايات المتحدة غير ممكن عمليا، بحسب هاندلسبلات. 

وسارعت شركات صناعة السيارات الأجنبية للرد على رسوم ترامب، مع إعلان شركة مرسيدس-بنز المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة الاثنين إرجاء بعض عمليات التسليم للولايات المتحدة على أمل انخفاض الرسوم.

وأعلنت شركة فولكسفاغن نفسها عن تراجع عمليات التسليم للولايات المتحدة في النصف الأول من العام، مع انخفاض شحنات السيارات بنسبة 16,2% خلال الأشهر الثلاثة اعتبارا من نيسان/أبريل بعد دخول الرسوم حيّز التنفيذ. 

والأربعاء، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه “متفائل بحذر” بإمكانية إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا بحلول نهاية الشهر، من شأنه أن يعود بالنفع على الصناعات الألمانية الرئيسية كقطاع السيارات والآلات.

يبل/غد/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية