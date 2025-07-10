فولكسفاغن توقف تصدير مركبات الميني فان الكهربائية للولايات المتحدة

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أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات الخميس تعليق تسليم مركبات الميني فان الكهربائية “آي دي.باز” للولايات المتحدة بسبب مشكلة فنية، وسط تقارير تفيد بأن القرار تأثر بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على السيارات.

وصرح المتحدث باسم قسم المركبات التجارية في الشركة توبياس ريب لوكالة فرانس برس أنه “لا يجري تسليم السيارات طراز آي دي.باز الكهربائية المصنعة في هانوفر حاليا إلى أميركا الشمالية بسبب سحب فنّي (للسيارات) فرضته السلطات الأميركية”.

وقال ريب إن المقاعد الخلفية “اعتبرت واسعة جدا بالنسبة للمركبة”.

لكن صحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية نقلت عن مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي هو الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومركبات “آي دي.باز” المصنّعة في هانوفر مشمولة منذ نيسان/أبريل برسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 25% فُرضت على العربات المستوردة التي لا يُصنع معظمها داخل أميركا الشمالية.

وجعل ذلك من تصديرها إلى الولايات المتحدة غير ممكن عمليا، بحسب هاندلسبلات.

وسارعت شركات صناعة السيارات الأجنبية للرد على رسوم ترامب، مع إعلان شركة مرسيدس-بنز المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة الاثنين إرجاء بعض عمليات التسليم للولايات المتحدة على أمل انخفاض الرسوم.

وأعلنت شركة فولكسفاغن نفسها عن تراجع عمليات التسليم للولايات المتحدة في النصف الأول من العام، مع انخفاض شحنات السيارات بنسبة 16,2% خلال الأشهر الثلاثة اعتبارا من نيسان/أبريل بعد دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

والأربعاء، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه “متفائل بحذر” بإمكانية إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا بحلول نهاية الشهر، من شأنه أن يعود بالنفع على الصناعات الألمانية الرئيسية كقطاع السيارات والآلات.

يبل/غد/ح س