فون دير لايين تفلت من تصويت حجب الثقة في البرلمان الأوروبي

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نجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس بسهولة من تصويت بحجب الثقة في البرلمان الأوروبي، لكن هذا التحدي النادر كشف عن خلافات بين مؤيديها وشكاوى بشأن أسلوبها في القيادة.

ورفض أعضاء البرلمان ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقترح حجب الثقة الذي قدمه اليمين المتطرف على خلفية تعامل رئيسة المفوضية الأوروبية مع عقود لقاح كوفيد، بأغلبية 360 صوتا مقابل 175 صوتا مؤيدا للمقترح في نتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وكتبت فون دير لايين على إكس بعد جلسة التصويت التي لم تحضرها، “في لحظة من التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ على الصعيد العالمي، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى القوة والرؤية والقدرة على التحرك”.

أضافت “بينما تسعى قوى خارجية إلى زعزعة استقرارنا وتقسيمنا، فإن من واجبنا أن نرد بما يتماشى مع قيمنا. شكرا لكم، وعاش الاتحاد الأوروبي”.

وفي كلمة أمام البرلمان هذا الأسبوع، انتقدت فون دير لايين اقتراح حجب الثقة ووصفته بأنه محاولة مدفوعة بنظريات المؤامرة لتقسيم أوروبا، واعتبرت أن مؤيديه “مناهضون للتطعيم” و”معجبون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

ودعت المشرّعين إلى تجديد الثقة في مفوضيّتها، مؤكدة أنه من الضروري أن تظهر أوروبا الوحدة في مواجهة مجموعة من التحديات، بدءا من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وأطلقت مذكّرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ”فايزرغايت”.

وأعطى عدم نشر المفوضية مراسلات تتعلق بهذا الملف، وهو محور عدة دعاوى قضائية، مصداقية للمنتقدين الذين يتهمون رئيستها بالانفراد بالقرار وغياب الشفافية.

وبسبب هذه القضيّة باتت المفوضية موضع شكاوى من حلفاء تقليديين لرئيسة المفوضية من اليسار والوسط، استغلوا التصويت للتعبير عن مآخذهم.

– “الدعم ليس مطلقا” –

ويتعلق أحد المآخذ بتعاون معسكر يمين الوسط بزعامة فون دير لايين بشكل متزايد مع اليمين المتطرف لخدمة أجنداته وأبرزها إلغاء القواعد البيئية.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين إيراتشيه غارسيا بيريز إن دعمهم لفون دير لايين “لا يعني أننا لا ننتقد المفوضية الأوروبية”.

وأضافت أن جنوح المفوضية نحو اليمين المتطرف “يثير قلقا بالغا”.

من جانبها، كتبت رئيسة كتلة “رينيو يوروب” الوسطية فاليري هاير على إكس بعد التصويت “رُفض اقتراح حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية بأغلبية ساحقة”، مضيفة “لكن دعمنا لفون دير لايين ليس مطلقا”.

وعدا عن “فايزرغيت” يتّهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ”التدخّل” في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل على المنتقد للاتحاد جورج سيميون صاحب التوجهات القومية.

وانتُخب دان بعد أن قررت المحكمة الدستورية الرومانية إعادة الاقتراع وسط اتهامات بتدخل روسي لصالح المرشح اليميني المتطرف الذي مُنع من التقدم للانتخابات مجددا.

وحظي مسعى بيبيريا بدعم بعض الجماعات اليسارية وجزء من اليمين المتطرف، بما في ذلك حزب رئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان.

لكن كتلة بيبيريا “المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون” انقسمت حول هذه المسألة.

ولم يدعم أكبر فصيل فيها، حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مقترح حجب الثقة.

اوب-ديل/الح-غد/ح س