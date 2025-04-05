فيديو يظهر الدقائق الأخيرة لمسعفين قتلوا في غزة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني

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يظهر مقطع فيديو عثر عليه على هاتف محمول لمسعف قُتل في غزة مع زملاء له في آذار/مارس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، سيارات إسعاف تحمل شارات واضحة وقد أضاءت مصابيحها مع دوي إطلاق نار كثيف.

في 23 آذار/مارس، قتل 15 مسعفا وعاملا إنسانيا بنيران إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة الذي يشهد حربا منذ نحو 18 شهرا بين حركة حماس وإسرائيل، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة التي اعتبرت العملية “مروّعة”.

والضحايا هم ثمانية مسعفين في الهلال الأحمر وستة عناصر في الدفاع المدني في غزة وموظف في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا). وعثر في 30 آذار/مارس على جثثهم مدفونة في رفح في جنوب القطاع، في ما أسمته الأمم المتحدة “مقبرة جماعية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه يحقّق في الحادث، مشيرا إلى أن قواته أطلقت النار على “إرهابيين” ومركبات اعتبرها “مشبوهة” كانت تتحرك نحوها، من دون أن تخطر السلطات الاسرائيلية مسبقا، مشيرا إلى أن مصابيحها كانت مطفئة.

ولكن الفيديو الذي وزّعه الهلال الأحمر السبت يظهر سيارات إسعاف تسير بمصابيح مضاءة.

وتبدو في الفيديو الذي صُوّر على ما يبدو من داخل مركبة خلال سيرها، شاحنة إطفاء حمراء وسيارات إسعاف تسير في الظلام.

– إطلاق نار كثيف وشاشة سوداء –

ثم تظهر سيارة متوقفة خارج الطريق، ويشاهد رجلان يخرجان من سيارة إسعاف أخرى توقفت قربها، أحدهما يرتدي زيّ مسعف والآخر سترة إسعاف.

ويسمع صوت يقول “يا ربّ أن يكونوا بخير”، ويقول آخر “يبدو أنه حادث”.

بعد لحظات، يسمع إطلاق نار كثيف وتصبح الشاشة سوداء.

وخلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، قال نائب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني أن الفيديو صوّره رفعت رضوان، أحد المسعفين القتلى بواسطة هاتفه المحمول الذي عثر عليه الى جانب جثته.

وندّدت حركة حماس في بيان ب”محاولة متعمّدة لإخفاء الجريمة عبر دفن الضحايا في مقابر جماعية وتغييب الحقيقة”.

واعتبرت أن “توثيق المسعف الفلسطيني جريمة إعدام طواقم الإسعاف في رفح يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال ويفنّد رواياته المضلّلة”، متحدثة عن “جريمة إعدام ميداني بشعة”.

وجدّدت مطالبة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر “بالتحرّك العاجل لتوثيق هذه الجريمة وسائر الجرائم، وإحالتها إلى المحاكم الدولية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب”.

وقالت الناطقة باسم الهلال الفلسطيني الأحمر نبال فرسخ السبت في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الفيديو “جاء ليفنّد بشكل واضح وصريح رواية الاحتلال الذي يستهدف بشكل متعمد مركبات الإسعاف والطواقم الطبية والصحية، ويقوم أيضا بتسويق رواية كاذبة”.

وطالبت “المجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق مستقل وفوري وعاجل يضمن العدالة للضحايا ويضمن محاسبة كل المتورطين في جريمة استهداف الطواقم التابعة للجمعية”، مشددة على ضرورة “وضع حدّ لهذا المسلسل المتواصل من الانتهاكات المستمرة والاستهداف المتواصل للعاملين في المجال الطبي والصحي”.

وتحدثت فرسخ عن عنصر بين الطواقم “مصيره مجهول”، مشيرة الى انه قد “يكون اعتُقل”.

وكان مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قال أمام مجلس الأمن الدولي الخميس “روّعني مقتل 15 من العاملين في المجال الصحي وموظفي الإغاثة، وهو أمر يثير مخاوف جديدة بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب”.

– “جاء اليهود” –

في الفيديو، نطق المسعف الذي صوّر الفيديو بالشهادة بصوت مرتجف مكرّرا من دون توقف “لا إله الا الله محمد رسول الله”.

وقال “سامحونا يا شباب. يا أمي سامحيني لأنني اخترت هذا الطريق، أن أساعد الناس”.

وأضاف “يا رب تقبلنا، نتوب اليك ونستغفرك. تقبلني شهيدا، الله أكبر”.

وفي اللحظات الأخيرة من افليديو، سُمع يقول “جاء اليهود، جاء اليهود”. ويستخدم الفلسطينيون إجمالا كلمة اليهود للإشارة الى الجنود الإسرائيليين.

وبينما كان إطلاق النار متواصلا، سثمع صوت رجل يتحدث باللغة العبرية ويقول “انتظروا، نحن قادمون. نحن لسنا مسؤولين، أنتم المسؤولون”. ولم تُعرف هوية المتحدث وإلى من يتوجه بالكلام.

واثار مقتل المسعفين الصدمة حول العالم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنّ “فريقا أول من المسعفين قتل بنيران القوات الإسرائيلية في 23 آذار/مارس، وإن فرق طوارئ وإسعاف أخرى تعرّضت للهجوم الواحدة تلو الأخرى على مدى ساعات أثناء بحثها عن زملائها المفقودين”.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن المسعفين كانوا أصلا متوجهين لتلبية نداءات مدنيين حاصرهم القصف في رفح.

وروى مدير مكتب أوتشا في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال في مداخلة عبر الفيديو من دير البلح، أنه لدى العثور عليهم، كان المسعفون “لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي، ويضعون القفازات”، متحدثا عن “مقبرة جمماعية”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه “تمت تغطية الجثث بالرمال وملاءات من القماش من أجل حفظها” حتى تنسيق عملية إجلائها.

بور-لمى/ريم/رض