في تل أبيب بكاء وهتافات بعد الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن

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تجمّع المئات في ما صار يعرف ب”ساحة الرهائن” في تل أبيب السبت، حاملين لافتات كتب عليها “آسفون، ومرحبا بكم”، و”استكملوا وقف إطلاق النار”، لمشاهدة الإفراج في قطاع غزة عن ثلاثة رهائن.

وذرف أصدقاء وأقارب الرجال الثلاثاء المفرج عنهم وهم – الإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما) – دموع الفرح وهم يتابعون بثا مباشرا عبر شاشة عملاقة لعملية الإفراج عن أحبائهم في غزة.

وأُخذ الرجال الثلاثة كرهائن من منازلهم في كيبوتس نير عوز خلال الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل حرب استمرت 15 شهرا في غزة.

وكانت أفيتال، زوجة ديكل حن التي أنجبت ابنتهما الثالثة بعد شهرين من خطف زوجها، تنتظره في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.

وقالت بعد إطلاق سراحه في مكالمة مع أختها بثت على قناة “كان 11” الإسرائيلية “عادت أنفاسي. يبدو وسيما للغاية”.

وقال أقارب آخرون لديكل حن شاهدوا عملية إطلاق سراحه من بلدة كارمي جات حيث يعيش الآن بعض سكان نير عوز، إنهم شعروا بالارتياح لرؤيته على قيد الحياة وواقفا على قدميه من دون مساعدة.

وقالت حماة ديكل حن لقناة “كان 11” وهي تمسح دموعها، “أنا متحمّسة، وأرى أنه يبدو بخير، وأريد أن أعانقه”.

وقالت شقيقة أفيتال، زوجة ديكل حن، “الحمد لله أن كل شيء على ما يرام وأنهم (الرهائن) واقفون على أقدامهم”.

– “مساء جديد” –

في كفار سابا بالقرب من تل أبيب، قالت روني ميلو ،صديقة عائلة هورن، للقناة الإسرائيلية إنها لم تجد الكلمات لوصف شعورها لدى رؤية يائير على شاشة التلفاز.

وأضافت أنها تعرفت على العائلة جيدا في الأشهر التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لا سيما والدة هورن.

وقالت ميلو “لكن رؤيته فجأة يخرج من بين الحشود ويقف على قدميه أمر مذهل”.

وتابعت “نحن بحاجة إلى رؤية جميع الرهائن الآخرين يُفرج عنهم، بما في ذلك شقيق يائير الذي لا يزال هناك”.

في رامات جان القريبة أيضا من تل أبيب، صفّق أصدقاء وعائلة تروبانوف، وهتفوا، وذرفوا الدموع، وهم يشاهدون الشاب البالغ من العمر 29 عاما والذي كانت تحتجزه حركة الجهاد الإسلامي، وهو يخرج من سيارة في غزة.

وقال بيان صادر عن “منتدى عائلات الرهائن” إن عائلة تروبانوف ممتنة لرؤيته وهو يعود إلى أهله.

وأضاف البيان “أخيرا، يمكن لساشا أن يحيط به أحباؤه ويبدأ مسارا جديدا”، مشيرا إلى أنهم ما زالوا لا يعرفون ما إذا كان تروبانوف “على علم بأن والده فيتالي قُتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وتابع “هذه المعلومة – إن كان يعلم بها أو لا – ستحوّل عودته إلى الوطن من يوم فرح عظيم إلى يوم حزن عميق على والده الحبيب”.

بور-ريغ/كط/رض