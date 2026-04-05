في عيد القيامة.. ترامب يتوعد “بجحيم” على إيران إذا أبقت هرمز مغلقا

واشنطن 5 أبريل نيسان (رويترز) – توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بأن تستهدف الولايات المتحدة محطات كهرباء وجسورا إيرانية يوم الثلاثاء إذا لم تفتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في يوم واحد في إيران. لن تروا له مثيلا!!!”.

وأضاف في المنشور “افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم – سترون!”، في إشارة إلى مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي تبقيه طهران في حكم المغلق منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في شن هجمات على إيران قبل أكثر من شهر.

واختتم ترامب منشوره في صباح عيد القيامة بعبارة “المجد لله”.

ويأتي تهديد ترامب بعد عملية إنقاذ معقدة على مدى 48 ساعة لعنصرين من القوات الجوية سقطت طائرتهما في إيران. وقال ترامب في منشور في وقت سابق على وسائل تواصل اجتماعي إن الجندي الثاني على متن الطائرة التي سقطت تسنى إنقاذه لكنه “مصاب بجروح خطرة”.

وقال في رسالة نصية لبرنامج على محطة إن.بي.سي نيوز اليوم الأحد قبل أن يتجه إلى ناديه للجولف في واشنطن “الإنقاذ شكل معجزة في عيد القيامة… لم تتم مثل عملية الإنقاذ تلك من قبل في أرض للعدو تتسم بالعنف الشديد”.

وقال السناتور الجمهوري ديف مكورميك، عن ولاية بنسلفانيا والذي خدم من قبل في الجيش، نقلا عن مسؤول كبير في إدارة ترامب لمحطة فوكس نيوز إن الجندي الأمريكي من القوات الجوية تسلق جبلا في إيران لمسافة تزيد على كيلومترين ليتسنى إنقاذه.

وأشار ريك كراوفورد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب وهو جمهوري وجندي سابق أيضا في تصريحات لمحطة فوكس نيوز ألى أن فريق الإنقاذ الأمريكي اضطر إلى “تدمير طائرتين هناك حتى لا تقع تقنياتها في أيدي الأعداء”.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستشن هجمات عنيفة على إيران على مدى أسبوعين أو ثلاثة وإنها تقترب من إكمال أهدافها الاستراتيجية الأساسية في الحرب.

وقال ترامب اليوم الأحد في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن إيران تتفاوض وإن من الممكن التوصل لاتفاق غدا الاثنين. لكن الرئيس قال مرارا منذ بدء العملية في 28 فبراير شباط إن إيران تريد التوصل لاتفاق. ولم تظهر إيران حتى الآن أي استعداد للإذعان لمطالب ترامب.

وحذر الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد من تكثيف الهجمات التي يشنها على مصالح اقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة إذا تكررت هجمات على مواقع مدنية في إيران.

وقال ترامب لموقع أكسيوس في مقابلة اليوم الأحد “إذا لم يبرموا اتفاقا فسأفجر كل شيء هناك”.

وأعلن ترامب في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين في المكتب البيضاوي بمشاركة قيادات في الجيش.

كما جاء تهديد ترامب في عيد القيامة باستهداف محطات كهرباء إيرانية وجسور بعد أن هدد من قبل بقصف محطات لتحلية المياه وهو ما قال عنه خبراء في القانون الدولي إنه قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقال كراوفورد لفوكس نيوز عن منشور ترامب “لن أعبث معه إن كنت مكان الإيرانيين… إنه قوي ومتمسك برأيه ولن يثنيه أحد”.

لكن آخرين انتقدوا لهجة تصريحات ترامب ويرون أنه تمادى كثيرا في الأمر.

وحث السناتور تيم كين عن ولاية فرجينيا، وهو ديمقراطي وعضو في لجنة القوات المسلحة، في تصريحات لمحطة إن.بي.سي نيوز ترامب على “التخفيف من لهجة الخطاب تلك رجاء… إنها محرجة وساذجة” وتزيد من الخطر المحيق بالقوات الأمريكية.

ولقي 13 جنديا أمريكيا حتفهم حتى الآن وأصيب المئات منهم في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب.

وتشير بيانات جمعية السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.11 دولار للجالون اليوم الأحد من ثلاثة دولارات قبل بدء الهجمات على إيران.

وقال جيك أوكينكلوس النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس وهو جندي سابق في مشاة البحرية لمحطة فوكس نيوز “إيران تدرك أن سيطرتها على المضيق، في الواقع، أكثر أهمية لها من الناحية الاستراتيجية حتى من صنع سلاح نووي”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تظل بلا منافس عسكريا فيما يتعلق بالقدرة على تدمير الأهداف لكن “استراتيجيا.. هذه الحرب فاشلة”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)