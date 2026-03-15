قائد الشرطة: إيران تعتقل 500 شخص بتهمة تقديم معلومات للأعداء

دبي 15 مارس آذار (رويترز) – قال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان اليوم الأحد إن السلطات اعتقلت 500 شخص بتهمة تسريب معلومات إلى جهات معادية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات المقاتلة الإسرائيلية والأمريكية قصف أهداف جديدة في إيران.

وأضافت أن نصف هذه القضايا يتعلق بحوادث خطيرة، “بما في ذلك أشخاص قدموا معلومات لاستهداف مواقع معينة، وأفراد قاموا بتصوير مواقع الغارات وإرسالها”، دون الخوض في تفاصيل عن تواريخ الاعتقالات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق باعتقال عشرات الأشخاص في مناطق عدة اليوم الأحد.

وفي شمال غرب إيران، ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن 20 شخصا ألقي القبض عليهم بناء على اتهامات من مكتب المدعي العام الإقليمي بإرسال تفاصيل مواقع الأصول العسكرية والأمنية الإيرانية إلى إسرائيل.

أما في شمال شرق إيران، وهي منطقة بقيت إلى حد بعيد بمنأى عن الغارات الجوية، فقد أفادت الوكالة باعتقال عشرة أشخاص اليوم، وُجهت إلى بعضهم اتهامات بجمع معلومات عن مواقع حساسة وبنية تحتية اقتصادية.

ونقلت الوكالة عن فرع محلي لجهاز مخابرات الحرس الثوري قوله “في الوقت الذي يحاول فيه العدو الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة غزو إيران، فإنهما يعملان في الوقت نفسه على تحريك المرتزقة والجواسيس لتنفيذ أعمال شغب بوصفها خطوة تالية”.

ونشرت شبكة أخبار الطلاب اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص احتجزوا في إقليم لورستان بغرب البلاد بتهمة “السعي إلى إثارة البلبلة في الرأي العام… وحرق رموز الحداد”.

وقال مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لرويترز الأسبوع الماضي إن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من هجومها على إيران، مستهدفة نقاط التفتيش الأمنية بناء على معلومات من مخبرين على الأرض.

واندلعت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة في إيران في يناير كانون الثاني، قبل أسابيع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب الحالية على إيران، وجرى إخمادها في حملة قمع هي الأكثر إزهاقا للأرواح في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وحملت السلطات إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية إثارة ما وصفتها “بأعمال شغب عنيفة” تهدف إلى الإطاحة بنظام رجال الدين.

(إعداد مروة سلام وأحمد هشام وعلي خفاجي للنشرة العربية )