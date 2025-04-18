قاض أمريكي يأمر بنقل طالبة تركية محتجزة لدفاعها عن فلسطين إلى ولاية فيرمونت

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(رويترز) – أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بنقل طالبة في جامعة توفتس محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأمريكية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.

ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام سيشينز انتصارا مبكرا للمواطنة التركية روميسا أوزتورك (30 عاما) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في 25 مارس آذار في ماساتشوستس.