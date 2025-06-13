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قاض يمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس

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أصدر قاض فدرالي أميركي الخميس حُكما بعدم قانونية قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا حيث أرسل الرئيس هذه القوات لقمع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس، في قرار ندّدت به الإدارة الجمهورية.

وقال القاضي تشارلز براير إنّ الرئيس لم “يتّبع الإجراءات القانونية الواجبة التي فرضها الكونغرس على أفعاله”، وقضى كذلك بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم.

وسارع الحاكم الديموقراطي الذي تربطه عداوة علنية بالرئيس الجمهوري إلى الترحيب بقرار القاضي براير.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحافي عقب صدور الحُكم إن ترامب “ليس ملكا، وعليه أن يتوقف عن التصرف كملك”.

لكنّ القاضي براير علّق تنفيذ قراره حتى ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ).

وسارع البيت الأبيض إلى القول إنّه سيستأنف القرار.

لكنّ نيوسوم أكّد أنّه سيستردّ من ترامب قيادة قوات الحرس الوطني حال دخول قرار القاضي براير حيّز التنفيذ ظهر الجمعة.

وقال الحاكم “سيتم إعفاء دونالد ترامب من المسؤولية ظهر غد”.

من جهتها، قالت وزارة العدل في دعوى قضائية طالبت فيها بوقف تنفيذ الحكم إنّ قرار القاضي براير “يُعتبر تدخلا استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس، بصفته القائد الأعلى، التي تخوّله استدعاء الحرس الوطني عند الضرورة لحماية المسؤولين الفدراليين، وكذلك في سلطته القانونية… في تعبئة الحرس الوطني(…)”.

بور/بم/غد

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