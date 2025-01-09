قبرص تستضيف رئيس إسرائيل ووزير خارجية الإمارات لبحث الاستقرار الإقليمي

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نيقوسيا (رويترز) – قالت الرئاسة القبرصية إن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس عقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد يوم الخميس وناقش مع كل منهما كيفية تعزيز الأمن الإقليمي.

وقال مصدر بحكومة قبرص إن خريستودوليديس اجتمع مع كل مسؤول على حدة. ولم يتضح بعد ما إذا كان اجتماع مشترك قد عقد. ولم يعلن من قبل عن زيارة بن زايد للجزيرة.

ولم يسمح لوسائل الإعلام بدخول القصر الرئاسي الذي استضاف الاجتماع.

واجتمع بن زايد ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في السابع من يناير كانون الثاني وناقشا الأزمة الإنسانية في غزة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأنشأت قبرص ممرا بحريا لإرسال مساعدات إنسانية مباشرة إلى غزة في أوائل عام 2024.

وناقش بن زايد وخريستودوليديس قضايا إقليمية خاصة الوضع في سوريا وتأثيره المحتمل على المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان إنهما ناقشا أيضا “التعاون المحتمل بين البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما”.

وقال ليتيمبيوتيس في بيان منفصل إن خريستودوليديس وهرتسوج ناقشا قضايا إقليمية والوضع في سوريا. وجاء في بيان صادر عن مكتبه “جرى التأكيد أيضا على أهمية قبرص في الاستقرار كجسر بين المنطقة والاتحاد الأوروبي”.

وتجمع بضع مئات من الأشخاص خارج القصر الرئاسي احتجاجا على زيارة هرتسوج، حاملين الأعلام الفلسطينية. ووصف المحتجون الرئيس الإسرائيلي بأنه غير مرحب به.