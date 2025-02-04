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قتلى ومصابون في إطلاق نار بالضفة الغربية

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تياسير (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وشهود يوم الثلاثاء إن مسلحا أطلق النار على جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين قبل أن يقتل الجنود الإسرائيليون المسلح.

وشاهد مصور من رويترز عند نقطة تفتيش بالقرب من قرية تياسير في غور الأردن نقل ثلاث جثث من الموقع في سيارة إسعاف، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا.

وذكر موقع واي نت الإلكتروني أن المهاجم، الذي كان مسلحا ببندقية آلية من طراز إم-16، أطلق النار من مسافة قريبة على جندي خرج من مخبأ محصن مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر عدة دقائق.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم، لكنه لم يذكر تفاصيل بعد.

يأتي الهجوم وسط توتر متصاعد في الضفة الغربية، مع تنفيذ إسرائيل عمليات واسعة النطاق في مدينتي جنين وطولكرم ووقائع أصغر في أماكن أخرى.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية