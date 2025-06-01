قتيلان في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان

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قتل شخصان الأحد في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي “القضاء” على عنصر من حزب الله، رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.

وأفادت وزارة الصحة بمقتل شخص “في غارة شنها العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة أرنون الشقيف بمنطقة النبطية”، على مسافة حوالى خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن إحدى طائراته قامت “بمهاجمة والقضاء على عنصر في حزب الله ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون”.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص في غارة “شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة على طريق دبل قضاء بنت جبيل”.

وأدت غارة أخرى استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف المجاورة إلى إصابة شخص، بحسب المصدر نفسه.

تواصل إسرائيل شنّ غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقتل شخصان الخميس وثالث السبت في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وأبرم هذا الاتفاق بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتحول إلى مواجهة مفتوحة منذ أيلول/سبتمبر 2024.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.

جوص/ب ق-كام-الح/غ ر