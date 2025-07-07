قتيلان ومئات الجرحى في تايوان جراء الإعصار داناس

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ضرب الإعصار داناس ساحل تايوان الغربي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة المئات بجروح، وترك نحو 400 ألف أُسرة من دون كهرباء، حسبما أفادت السلطات.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية إنّ العاصفة جلبت إلى جنوب تايوان رياحا “مدمّرة” بلغت سرعتها 222 كيلومترا في الساعة، وبلغت اليابسة في وقت متأخر من الأحد.

وأضافت “هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إعصار إلى اليابسة في مقاطعة تشيايي، وكان مساره غير عادي أبدا”.

وتحرّكت العاصفة شمالا بالقرب من ساحل تايوان الغربي خلال الليل، ثمّ غادرت تايوان في وقت مبكر من صباح الإثنين، لكنّ الأمطار الغزيرة استمرّت.

وأُصيب 491 شخصا على الأقل بجروح، وفقا لوكالة مكافحة الحرائق.

وقُتل شخص في الستينات من العمر بعدما تسبّب انقطاع التيار الكهربائي في منزله في توقّف جهاز التنفّس الاصطناعي عن العمل، كما لقي رجل يبلغ 69 عاما حتفه بسبب سقوط شجرة عليه أثناء القيادة.

وتسبّبت العاصفة في انقطاعات واسعةالنطاق للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تايوان، ما أثّر على حوالى نصف مليون منزل، وفقا للهيئة. وبقي حوالى 400 ألف منزل بدون كهرباء صباح الإثنين.

ووفق الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، فقد تسبّب إعصار داناس في هطول أكثر من 500 مليمتر من الأمطار على جنوب تايوان خلال نهاية الأسبوع.

وأُجلي نحو 3500 شخص من منازلهم، غالبيتهم في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.

وأُلغيت 33 رحلة جوية دولية من تايوان الإثنين.

وتشهد تايوان عواصف استوائية متكرّرة من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر.

جوي/ناش/غ ر