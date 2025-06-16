قتيل في إطلاق نار قرب مخيم للمهاجرين في فرنسا

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قتل شخص في إطلاق نار في مخيم للمهاجرين بشمال فرنسا الأحد، على ما أعلن مصدر في الشرطة، غداة مقتل شخص وإصابة خمسة في حادثة مماثلة.

وأدى إطلاق النار قرب مخيم لون-بلاج قرب دانكرك الأحد إلى إصابة شخصين بجروح بالغة أيضا، على ما قال مصدر في الشرطة. ولم ترد معلومات بعد عن هويات الضحايا.

وأتى إطلاق النار الأحد غداة حادثة مماثلة وقعت قرب مخيم اللاجئين الذي يؤوي أكثر من 1500 شخص، وأدت إلى مقتل سوداني يبلغ 24 عاما.

ويتجمع الكثير من الأشخاص الساعين للوصول إلى المملكة المتحدة على شواطئ شمال فرنسا، أملا في عبور المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس بأن جميع ضحايا حادثة إطلاق النار السبت سودانيون وأن بين الجرحى طفلا.

وفيما يتعلق بإطلاق النار السبت اوقفت السلطات شخصين مشتبها فيهما، الأول يبلغ 29 عاما ويقول إنه من العراق، والثاني يبلغ 16 عاما ويقول إنه من أفغانستان، على ما قال مكتب النيابة العامة.

ووفقا للسلطات البريطانية، عبر 919 مهاجرا المانش الجمعة على متن 14 قاربا.

منذ مطلع العام قتل 15 مهاجرا على الأقل في المانش أثناء محاولتهم الوصول إلى إنكلترا، بحسب السلطات الفرنسية.

والعام الماضي عبر أكثر من 36800 شخص المانش، أي ما يزيد بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام 2023، وفق أرقام بريطانية.

وتفيد السلطات الفرنسية بمقتل 78 مهاجرا في 2024 أثناء محاولة الوصول إلى إنكلترا على متن مراكب صغيرة، وهو رقم قياسي منذ أن بدأت هذه المحاولات في 2018.

سس-سنب/غد/غ ر