قتيل في انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة في ولاية كاليفورنيا الأميركية

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قتل شخص السبت جراء انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الانجاب في مدينة بالم سبرينغز في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في هجوم وصفته وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بأنه “لا يغتفر”.

وهزّ الانفجار وسط مدينة بالم سبرينغز وتسبب بأضرار بالغة بالعيادة وأدى إلى تحطم النوافذ والأبواب في المباني المجاورة.

وقال قائد الشرطة أندي ميلز إن “التفجير يبدو عمل عنف متعمدا، وتأثيره امتد لشوارع عدة مع تضرر العديد من المباني، وبعضها بشكل كبير” مضيفا “قتل شخص، ولم يتم تحديد هويته بعد”.

وقال رئيس البلدية رون ديهارت لوكالة فرانس برس إن المحققين أكدوا أن “عبوة داخل أو قرب سيارة رُكنت في المبنى” تسببت بالانفجار.

الا أنه رجح أن يكون الاعتداء معزولا.

وأفاد شهود عيان وسائل إعلام محلية بأنهم رأوا بقايا بشرية قرب العيادة، في حين أظهرت لقطات جوية انهيار سقف المبنى.

وأظهرت لقطات عرضتها قنوان تلفزيونية أميركية أضرارا واسعة في الشارع حيث تقع العيادة، بينما عمل رجال الاطفاء على إخماد نيران مندلعة في سيارة.

وتطاير حطام المبنى وتساقط على الطريق فيما تضررت أسطح عدد من المباني المجاورة، ما يشير إلى القوة الشديدة للانفجار.

ونقلت محطة “إيه بي سي” المحلية عن مصدر في قوات الأمن لم تسمه، أن خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار وأن الشخص الذي قتل هو المشتبه في تنفيذه التفجير.

وأصدرت العيادة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه “نحن ممتنون للغاية لإبلاغكم بأن أي فرد من فريق (العيادة) لم يصب بأذى، ومختبرنا بما يشكل كل البويضات والأجنة… تبقى في أمان تام ولم يلحق بها أي ضرر”.

وأضافت “انفجرت سيارة في موقف السيارات القريب من مبنانا”.

ولا تزال الرعاية الإنجابية بما في ذلك الإجهاض والخصوبة، مسألة مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث يطالب بعض المحافظين بحظر هذه الإجراءات لأسباب دينية. وتبقى أعمال العنف ضد مراكز كهذه نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة.

– “لا يغتفر” –

ورأت وزيرة العدل بام بوندي أن “العنف ضد عيادة للخصوبة لا يغتفر”.

وأضافت عبر إكس “نحن نعمل لمعرفة المزيد، لكن لأكون واضحة: إدارة (الرئيس دونالد) ترامب تدرك أن النساء والأمهات هنّ القلب النابض للولايات المتحدة”.

وقال أشخاص يسكنون قرب العيادة إنهم شعروا بالاهتزاز الناجم عن الانفجار.

وقال مات سبنسر الذي يعيش في مجمع سكني قريب لصحيفة “بالم سبرينغز بوست” إنه ركض إلى خارج المبنى بمجرد سماعه الانفجار، ورأى السيارة المحترقة وما يبدو أنه جثة في منتصف الطريق.

وأكد حاكم الولاية غافين نيوسوم عبر منصة إكس ان السلطات المعنية قدمت له إيجازا بشأن الانفجار، داعيا السكان الى عدم التوجه الى المنطقة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” إن عناصره ورجال الشرطة والاطفاء توجهوا الى المكان، وإنه أرسل عددا من المحققين و”تقنيي المتفجرات”.

هغ/الح