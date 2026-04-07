قتيل من الحشد الشعبي في قصف على غرب العراق قرب الحدود مع سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد عناصرها في قصف على غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك.

وأورد الحشد في بيان أنه “في تمام الساعة 04,00 (01,00 ت غ) من فجر اليوم الثلاثاء، تعرّض اللواء 45” التابع لفصيل كتائب حزب الله الموالي لإيران، “إلى عدوان صهيو-أميركي غادر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار”.

وأسفر ذلك عن “استشهاد أحد مجاهدي اللواء 45 في الحشد الشعبي”.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير وامتدّت إلى العراق، تتعرض مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال البنتاغون قبل أسبوعين إن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد هذه الفصائل.

وفي المقابل، تتبنى فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، يوميا هجمات بمسيرات وصواريخ على قواعد “العدو” في العراق والمنطقة.

وكانت بغداد وواشنطن أعلنتا في 27 آذار/مارس “تكثيف التعاون” الأمني بينهما من أجل منع الهجمات على القوات الأمنية العراقية والمصالح الأميركية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

