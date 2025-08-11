قتيل ومفقودان إثر فيضانات وانهيارات أرضية جنوب غرب اليابان

دعت السلطات اليابانية الإثنين ملايين الأشخاص إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب غرب اليابان عقب أمطار غزيرة تسببت بفقدان عدد من الأشخاص في مناطق مختلفة.

وأظهرت صور بثّها التلفزيون الياباني مناطق عدة في محافظة كوماموتو غمرتها المياه بارتفاع نحو متر، ما أدى إلى تضرر منازل ومحال تجارية ومركبات.

وسجلت مدينة تامانا الأكثر تضررا من الأمطار هطول أكثر من 37 سنتيمترا خلال ست ساعات فقط صباح الإثنين، وهو رقم قياسي محلي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن “الوضع يشكّل خطرا على حياة الناس، ويجب ضمان سلامتهم مع توخي أقصى درجات الحذر”.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في مناطق جنوب غرب اليابان تلقوا دعوات للإخلاء. وشمل أعلى مستوى من التحذير نحو 384 ألف شخص، معظمهم في محافظة كوماموتو.

ورغم تراجع الأمطار في محافظة كوماموتو، حذّرت هيئة الأرصاد اليابانية من أن “جبهات ماطرة قد تؤثر على مناطق أخرى”، مشيرة إلى أن التربة لا تزال ضعيفة ومنسوب الأنهار مرتفع، مما يزيد من خطر الكوارث حتى مع تراجع الأمطار، داعية السكان للبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقا للإعلام المحلي، عُثر على جثة رجل في بلدة كوسا بعد انهيار أرضي، بينما أُنقذ مسنّ علق داخل منزله بعد انزلاق أرضي في مدينة ميساتو. وفي فوكوكا، لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد أن جرفتهما السيول.

وتأتي هذه الكوارث عقب موجة حر غير مسبوقة سجلت خلالها اليابان أعلى درجة حرارة في تاريخها (41,8 مئوية) في ضواحي طوكيو.

