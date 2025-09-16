قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة وروبيو يحذّر حماس من نفاد الوقت لقبول هدنة

تعرّضت مدينة غزة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس، غداة زيارة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي حذّر قبل توجّهه إلى قطر بأن حركة حماس أمامها “مهلة قصيرة جدا” لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح الثلاثاء إن مدينة غزة “تحترق” مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي “يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا”.

وكان روبيو الذي قام بزيارة لإسرائيل قبل توجهه إلى قطر الثلاثاء، حذّر بأن حركة حماس أمامها “مهلة قصيرة جدا” لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال لصحافيين “بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع”.

ميدانيا، أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن مدينة غزة تتعرض لقصف عنيف ومتواصل، بعدما تحول معظمها إلى أنقاض بعد نحو عامين من القصف الإسرائيلي منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال أحمد غزال، أحد سكان المدينة، لوكالة فرانس برس “هناك قصف كثيف بشكل كبير على مدينة غزة لم يهدأ والخطر يزداد”.

وأضاف الشاب البالغ 25 عاما والذي يقيم قرب ساحة الشوا أنّه فجر الثلاثاء “سمعنا صوت انفجار هزّ الأرض بشكل مرعب”، مشيرا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي “استهدف مربّعا سكنيا يضمّ منازل العديد من العائلات (…) لقد دمّرت ثلاثة منازل بشكل كامل”.

وأكّد الشاهد أنّ “أغلب المنازل التي دمّرت حتى الآن مأهولة بالسكّان… وعدد كبير من المواطنين تحت الأنقاض ويصرخون”.

من جهته، قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة فرانس برس إنّ “القصف ما زال مستمرا بشكل كثيف على مدينة غزة وأعداد الشهداء والإصابات في ازدياد”.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة الإثنين عن مقتل 49 شخصا، معظمهم سقطوا في مدينة غزة حيث يكثف الجيش الإسرائيلي هجماته بهدف السيطرة عليها.

وتحول القيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة والصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق من دون تمكّن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي يعلنها الدفاع المدني في غزة أو الجيش الإسرائيلي.

وتأتي زيارة روبيو إلى المنطقة بعد هجوم إسرائيلي غير مسبوق في 9 أيلول/سبتمبر في قطر كان الهدف منه اغتيال قادة الصف الأول في حركة حماس خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في القطاع.

– طمأنة الدوحة –

وصباح الثلاثاء، غادر روبيو القدس متوجّها إلى الدوحة حيث يتوقع أن يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني “لتأكيد الدعم الأميركي” لقطر بعد الهجوم الإسرائيلي، بحسب وزارة الخارجية.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة، انتقادات نادرة من دونالد ترامب ضد حليفته إسرائيل.

وأكد الرئيس الأميركي لصحافيين في المكتب البيضوي الاثنين أن إسرائيل “لن تضرب قطر”.

بدوره، أشار روبيو الثلاثاء إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة.

وقال متحدّثا عن القطريين “من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر”.

وفي الدوحة، دعت قمة عربية-إسلامية طارئة عُقدت للبحث في الهجوم الإسرائيلي على قطر إلى “مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية” مع إسرائيل، مطالبة في بيانها الختامي “جميع الدول باتخاذ كافة التدابير القانونية (…) لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشعل هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل فتيل الحرب بعدما أسفر عن مقتل 1219 شخصا في الدولة العبرية، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا للأرقام الرسمية.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة ما لا يقل عن 64905 أشخاص، معظمهم أيضا من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

والتقى روبيو مساء الإثنين في القدس وفدا من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارته.

