قطر تدعو حماس وإسرائيل لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

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من آندرو ميلز

الدوحة (رويترز) – دعا رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأحد إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى البدء فورا في مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الشيخ محمد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة “نطالب (حماس وإسرائيل) بالانخراط فيها بشكل فوري حسب ما نص عليه الاتفاق”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق قبل اليوم السادس عشر من بدء تنفيذ المرحلة الأولى، والذي يوافق يوم الاثنين.

وتوصلت إسرائيل وحماس الشهر الماضي إلى اتفاق من ثلاث مراحل أدى إلى وقف القتال في غزة. وأطلقت حماس حتى الآن سراح 18 رهينة مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ولا يزال هناك أكثر من 70 رهينة محتجزين في غزة.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وقال الشيخ محمد “ليس واضحا بعد مكان وموعد المفاوضات”.

وأضاف أن الوسطاء تواصلوا هاتفيا مع حماس وإسرائيل، ووضعت قطر جدول أعمال للمرحلة التالية من المفاوضات.

وقال “نأمل أن نبدأ في رؤية بعض التحركات في الأيام القليلة المقبلة. من المهم أن نبدأ الأمور من الآن من أجل التوصل إلى اتفاق قبل اليوم 42”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق يوم الاثنين في واشنطن حيث من المقرر أن يجتمع مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيناقش خلال اجتماعه مع ويتكوف مواقف إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يتحدث ويتكوف بعد ذلك مع مسؤولين من مصر وقطر اللتين توسطتا بين إسرائيل وحماس خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا بدعم من واشنطن.