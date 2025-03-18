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قطر تدين غارات إسرائيل على غزة وتحث على استئناف محادثات وقف إطلاق النار

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دبي (رويترز) – أدانت قطر، الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الثلاثاء الغارات الإسرائيلية على غزة وأكدت على ضرورة استئناف المحادثات لتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “تدين دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء، وتعده تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت “تحذر وزارة الخارجية من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها، وتؤكد في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة”.

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