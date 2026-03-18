قطر تعلن الملحقين العسكري والأمني بالسفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب بهما
القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إن “قطر تعلن الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقتين، أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وأضافت في بيان أن قطر “تطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة”.
وعزت الدوحة هذا القرار إلى “الاستهدافات الإيرانية المتكررة” التي طال أحدثها مدينة راس لفان الصناعية اليوم.
