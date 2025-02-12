قطر ومصر تبذلان جهودا مكثفة لإنقاذ الهدنة في غزة

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تعمل قطر ومصر على إنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفاد مصدر فلسطيني، في أعقاب تهديدات الدولة العبرية والولايات المتحدة باستئناف الأعمال القتالية إذا لم يتم الإفراج عن دفعة الرهائن السبت، وهو ما رفضته الحركة.

وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس التي أفضت إلى هدنة في القطاع الفلسطيني، دخلت حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

وبموجب الاتفاق، أُفرج عن 16 رهينة إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة و765 فلسطينيا كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية في إطار خمس عمليات تبادل، على أن تُنظّم عملية أخرى السبت. وأُطلق سراح خمسة رهائن تايلانديين خارج إطار عمليات التبادل هذه.

والإثنين، أعلنت الحركة الفلسطينية أنها لن تفرج عن الرهائن السبت حتى تتوقف إسرائيل عن “تعطيل الاتفاق” وتعود إلى الالتزام به وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي قالت إنها تعيقها.

وردا على التهديد باستئناف الحرب وفتح أبواب “الجحيم”، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الأربعاء أن “موقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية”.

وأضاف في تصريح صحافي “على إسرائيل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى … تصلنا وعود من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق … نطالب إسرائيل بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه”.

بدورها، حمَّلت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، “حكومة الاحتلال تبعات التنصل من التزاماته تجاه شعبنا المنكوب والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار … وأن مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتانياهو سلبا أو إيجابا”.

وأكدت الحركة “على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو”.

والأربعاء، قال مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس إنّ “الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي… ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية”.

ووصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية الأربعاء إلى القاهرة للقاء المسؤولين الأمنيين المصريين.

اختُطف الرهائن الإسرائيليون خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وردا على ذلك، شنّت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة.

ومن بين 251 رهينة تم اقتيادهم إلى غزة، ما زال 73 محتجزين، بينهم 35 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ومن المفترض أن تفضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف الحرب قبل المرحلة النهائية المخصّصة لإعادة إعمار القطاع والتي تحتاج إلى 53 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.

غير أنّ الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن استئناف المحادثات.

وفي ظلّ تصاعد التوترات التي تتهدّد الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى محيط قطاع غزة الذي دمّرته حرب استمرّت 15 شهرا بين إسرائيل وحماس.

وأعلن الأربعاء أنّه نفذ غارات جوية استهدفت شخصين كانا يحاولان استعادة طائرة مسيّرة من دون تحديد مصيرهما. وأشار إلى “محاولات عديدة” جرت مؤخرا لتهريب أسلحة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

– “أمر لا يمكن القبول به” –

بعد لقائه الرئيس دونالد ترامب الذي أثار غضبا دوليا بمخططه للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، كرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء “معارضته الشديدة” للمقترح الأميركي.

بالمثل، حضّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع أن يزور البيت الأبيض في وقت لاحق هذا الأسبوع، على إعادة بناء قطاع غزة “من دون تهجير سكانه”.

وأعلنت وزارة الخارجية أنّ القاهرة تعتزم “طرح تصوّر متكامل” لإعادة إعمار غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنّ تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية المحتلة أمر “لا يمكن القبول به” في العالم العربي.

وأعربت الصين عن رفضها “التهجير القسري” لسكان غزة.

في القطاع، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس، إنّ كلّ السكان “يعيشون واقعا مأساويا وتزيد الأمطار المعاناة … النازحون بدون خيام”.

وأكد أنّ ما يجري “انتهاك صارخ للإنسانية وللقوانين الدولية”، مطالبا المجتمع الدولي بأن “يمدّ يد العون لأكثر من 2 مليون نازح فلسطيني في غزة يتعرّضون للمعاناة… بسبب منع إدخال الخيام والكرفانات والمولّدات الكهربائية”.

من جانبه، أشار إسماعيل شحادة وهو أحد سكان غزة، إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي… لم يتمكّن من إخراجنا من البلاد، ولن يتمكّن ترامب” من ذلك، مضيفا أنّ “تهديداته غير واضحة وغير حقيقية وغير جدية”.

– “مأساة ضخمة” –

توعد نتانياهو الثلاثاء حماس برد حازم في حال عدم إفراجها عن الرهائن السبت، من دون أن يحدّد إن كان يعني جميع الرهائن أو الدفعة التي يُفترض الإفراج عنها بموجب المرحلة الأولى.

وطالب وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، نتانياهو بأن “يفتح أبواب الجحيم”.

وينص اتفاق الهدنة في مرحلته الأولى ومدتها ستة أسابيع، على إطلاق سراح 33 رهينة مقابل 1900 فلسطيني.

وقال ترامب إنه لا يتوقع أن تحترم حماس مهلة السبت للإفراج عن الرهائن.

وردّت الحركة الفلسطينية مؤكدة في بيان، أنّها “ملتزمة اتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به … الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم تعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير”.

في الأمم المتحدة، دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش الحركة الفلسطينية إلى المضي قدما والإفراج عن الرهائن. وقال عبر منصة إكس “علينا أن نتجنّب بأيّ ثمن استئناف الأعمال القتالية في غزة والذي من شأنه أن يؤدي إلى مأساة هائلة”.

أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1210 أشخاص غالبيتهم من المدنيين وفق تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة قصف عنيف دمرت القطاع وحولته إلى ركام وتسببت بمقتل 48219 شخصا من سكانه بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

بور-كاب/ناش/ص ك