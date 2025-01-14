قمة صينية أوروبية مرتقبة بمناسبة نصف قرن على العلاقات الثنائية

afp_tickers

2دقائق

تستعد الصين والاتحاد الأوروبي لعقد قمة هذا العام بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات بينهما، على ما أفاد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الثلاثاء بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقال كوستا على “إكس” إنه “بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة علاقاتنا الثنائية في 2025، أتطلع إلى القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين والتي ستعقد في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام”.

ويكتسب الاجتماع المقرر هذا العام أهمية أكبر لأنه سيعقد في سياق عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

هدد الرئيس الأميركي المنتخب الصين بفرض رسوم جمركية عالية، في حين يخشى الاتحاد الأوروبي من أن تغرق بكين السوق الأوروبية بمنتجاتها.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي خلال الإتصال على ضرورة “ضمان شروط عادلة للمنافسة وتصحيح أوجه الإختلال الاقتصادية والتجارية القائمة”، بحسب ما أكد مسؤول أوروبي.

وأضاف المسؤول أن الرئيس الصيني دعا إلى “حل يعود بالفائدة على الطرفين للصراع حول السيارات الكهربائية”.

فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، مما أثار استياء بكين التي ردت باتخاذ تدابير تقييدية ضد بعض المنتجات الأوروبية، مثل الكونياك.

وب/ريم/ص ك