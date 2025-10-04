The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قوات تتصدى لهجوم من حركة الشباب على سجن شديد الحراسة في مقديشو

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مقديشو (رويترز) – قالت الحكومة الصومالية وأحد الشهود يوم السبت إن قوات حكومية تتصدى لمسلحين تابعين لحركة الشباب الإسلامية اقتحموا سجنا شديد الحراسة تحت الأرض في العاصمة مقديشو.

ويقع سجن جودكا جيلاو بالقرب من المجمع الرئاسي بالعاصمة، ويُحتجز به عدد من مقاتلي حركة الشباب التي تواصل منذ عام 2007 تمردها في البلاد وحققت تقدما كبيرا في المناطق الريفية هذا العام.

وقال جندي من القوات شبه العسكرية في المنطقة، ذكر أن اسمه أحمد، لرويترز “سمعنا انفجارا هائلا عند بوابة السجن وسرعان ما بدأ تبادل إطلاق النار… جرى نشر المزيد من القوات للقضاء على المقاتلين ولا تزال العملية مستمرة”.

* حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

أكد سكان بالقرب من المنطقة وقوع الانفجار وتبادل إطلاق النار.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضافت في بيان “استهدفنا سجنا تحت الأرض تحرسه قوات الأمن. في البداية بدأ الهجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري وعلى الفور دخل مقاتلو المشاة إلى مجمع السجن وهم يقاتلون داخله”، مشيرة إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف القوات الحكومية.

وفي بيان على صفحة التلفزيون الصومالي على فيسبوك، قالت الحكومة إن مقاتلي حركة الشباب استخدموا سيارة تتخفى كسيارة من قوات الأمن للدخول والتفجير في الداخل.

وأضافت الحكومة في البيان “سقط بعض مسلحي (الحركة) قتلى بالرصاص. ما يجري الآن هو العملية الأخيرة للقضاء على المقاتلين الذين هاجموا المكان”.

(تغطية صحفية عبدي شيخ – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية