قوة اليونيفل ستغادر جنوب لبنان في 2027

مدد مجلس الأمن الدولي الخميس لمرة أخيرة مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها سنة 2027، وسط مطالبات أميركية وإسرائيلية برحيلها بعد الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله.

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في مقطع فيديو بـ “خبر جيد”، متهما اليونيفيل بالفشل في منع حزب الله من “السيطرة على المنطقة”.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار التمديد شاكرا فرنسا التي بادرت الى تقديم الاقتراح، وكذلك “جميع الدول الصديقة” في مجلس الأمن “التي أبدت تفهمها لمشاغل لبنان”.

وتنتهي الأحد مهمة القوة المنتشرة منذ آذار/مارس 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، والمؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من حوالى خمسين دولة.

وكانت فرنسا المكلفة هذا الملف في مجلس الأمن، طرحت في مرحلة أولى التمديد لليونيفيل لعام، مع الاكتفاء بالاشارة إلى “نية” العمل على انسحابها.

لكن بمواجهة احتمال فيتو أميركي، وبعد تقديم عدة صيغ لمشروع القرار وتأجيل التصويت، قرر مجلس الأمن الخميس انهاء مهمة هذه القوات بعد 16 شهرا.

ونص قرار المجلس على “تمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة (…) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد”.

وبموجب النص، يصبح الجيش اللبناني بحلول هذا التاريخ “الضامن الوحيد للأمن” في جنوب البلاد.

– نزع سلاح حزب الله –

وجرى التصويت بعدما التزمت السلطات اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى في 2024 حربا مدمرة بين اسرائيل والحزب استمرت لأكثر من عام.

وقطعت الحكومة اللبنانية هذه التعهدات على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

ونص وقف إطلاق النار على انسحاب الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.

كما نص الاتفاق على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية وانسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها خلال النزاع. الا ان الدولة العبرية أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية، وتواصل شن ضربات بشكل شبه يومي.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الأسبوع الماضي إلى التمديد لليونيفيل محذرا من أن “أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه”.

