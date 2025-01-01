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قيادة الإمارات تهنئ قادة العالم بحلول 2025

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، متمنيا لهم “موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار”، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى “أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء”.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية