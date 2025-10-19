قيمة أضرار الحريق في مطار دكا ببنغلادش قد تتجاوز مليار دولار

قدّرت رابطة المصنعين والمصدرين في بنغلادش الأحد أن قيمة الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع السبت في المطار الرئيسي بالعاصمة دكا قد تتجاوز مليار دولار.

وقال مدير الرابطة فيصل صمد “لقد احترق قسم الاستيراد بالكامل”، ووصف ما حدث بأنه “مشهد دمار”.

وأضاف “نخشى أن تتجاوز الخسائر مليار دولار”، مضيفا أن نحو 200 إلى 250 شركة في البلاد، وهي ثاني أكبر مصنّع للمنسوجات في العالم، تصدّر منتجاتها يوميا من طريق الجو.

اندلع الحريق الذي لم يعرف سببه حتى الآن، السبت في محطة الشحن بمطار دكا الدولي الرئيسي، حيث تم تخزين أقمشة وإكسسوارات ملابس ومنتجات صيدلانية ومواد كيميائية.

وقال المسؤول الكبير في مديرية الصحة معين الإحسان إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت الهيئة الوطنية للإيرادات إنها بدأت في تقييم الأضرار، فيما أعلنت الحكومة فتح تحقيق.

وقال رئيس الهيئة مشير الرحمن لوكالة فرانس برس “لقد بدأنا تقييم” الأضرار.

واستؤنفت الرحلات الجوية مساء، وفق ما أكد مدير المطار راغب صمد لوكالة فرانس برس.

وكان الدخان لا يزال يتصاعد من الأنقاض الأحد.

وقال إطفائي منهك “انتشرت النيران في كل مكان، ولا أعلم إن تسنى إنقاذ أي شحنة”.

من جهته، قال التاجر أناند كومار غوش لوكالة فرانس برس “كان من المفترض أن نقوم بتسليم بضائع إلى زبائننا اليوم”، مضيفا “أعتقد أن كل شيء احترق بالكامل”.

وقالت الحكومة في بيان إنها على علم بالقلق العام المتزايد في أعقاب سلسلة من الحرائق، في منطقة التجارة الحرة في شيتاغونغ وفي مصنع للكيماويات والنسيج في دكا الثلاثاء، حيث قضى 16 شخصا.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تحقق في جميع الحوادث “بشكل معمّق” وفي حال العثور على “دليل موثوق على التخريب أو الحرق العمد فسيعقبه رد سريع وحازم”.

وشدّدت على أنه “لن يتم التسامح مع أي أعمال إجرامية أو استفزازية من شأنها تعطيل الحياة العامة أو العملية السياسية”.

