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كابول ترحّب بقرار السعودية استئناف عمل سفارتها في أفغانستان

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رحّبت وزارة الخارجية الأفغانية الإثنين بقرار السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في كابول بعد أكثر من ثلاث سنوات على سحب دبلوماسييها من هذا البلد في خضم استيلاء حركة طالبان على الحكم.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأفغانية ضياء أحمد “نحن متفائلون حيال إمكان تعزيز العلاقات والتعاون بين السعودية وأفغانستان من خلال استئناف هذه الأنشطة”.

وأضاف المتحدث “سنكون كذلك قادرين على الاستجابة لمشاكل الأفغان المقيمين في السعودية”.

وكانت السفارة السعودية أعلنت في بيان على منصة إكس استئناف عملها في كابول.

وجاء في البيان “انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات للشعب الأفغاني الشقيق، تقرر استئناف بعثة المملكة العربية السعودية في كابول لأعمالها اعتبارا من تاريخ 22/12/2024”.

ولم ترد الخارجية السعودية على الفور على اسئلة وكالة فرانس برس بخصوص مستوى التمثيل السعودي في كابول.

وكانت السعودية أعلنت في 15 آب/أغسطس 2021 سحبت دبلوماسييها من كابول بسبب “الأوضاع غير المستقرة” التي رافقت سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت السعودية استئناف الخدمات القنصلية في كابول “لتقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق”.

وخلال السنوات القليلة الماضية، قدّم مركز الملك سلمان الحكومي للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة في أرجاء افغانستان. 

ولم تعترف غالبية الدول رسميا بحكومة طالبان منذ عودتها إلى الحكم عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، لكنها تنظر إليها باعتبارها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع. 

وكانت السعودية من بين ثلاث دول اعترفت بنظام طالبان خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، إلى جانب الإمارات وباكستان.

هت/ود/غ ر

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