كاثاي باسيفيك تطلب شراء 14 طائرة من طراز بوينغ 777X

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طلبت شركة كاثاي باسيفيك، ومقرها هونغ كونغ، شراء 14 طائرة بوينغ من طراز “777-إكس”، في أول طلبية لها منذ 12 عاما من المجموعة الأميركية لصناعة الطائرات، وفق ما أعلنت الشركتان الأربعاء.

وذكرت شركة الطيران في وثيقة أرسلتها إلى بورصة هونغ كونغ أن كاثاي باسيفيك “مارست حقوقها (…) في شراء 14 طائرة بوينغ 777-9”.

وأعلنت عن خيار لشراء ما يصل إلى سبع طائرات إضافية من الطراز ذاته.

ومن المقرر تسليم الطائرات بحلول عام 2034، بحسب وثيقة أخرى.

وعملية الشراء هذه التي لم يتم الافصاح عن قيمتها، تضاف إلى طلبية أخرى تتضمن 21 طائرة من طراز “777” تمت في 2013، ليصل إجمالي عدد طائرات المسافات الطويلة التي من المقرر أن تستلمها كاثاي باسيفيك إلى 35 طائرة.

وأشارت بوينغ من جانبها الى “أن هذه الطلبية تجعل من كاثاي باسيفيك أكبر مشغّل لطائرات 777-9 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

كان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الطائرة ثنائية المحرك التي كُشف عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والمقرر تصنيعها بثلاثة طرازات “777-8″ و”777-9″ و”777-8 فريت” (للشحن)، في العام 2020.

ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2026 لهذا الطراز الذي من المفترض أن يكون أكبر طائرة ثنائية المحرك في الخدمة.

أعلنت كاثاي باسيفيك عن الطلب خلال نتائجها المالية للنصف الأول من العام، والتي سجلت زيادة طفيفة (1%) في صافي الربح ليصل إلى 3,6 مليار دولار هونغ كونغي (401 مليون يورو).

استفادت الشركة من زيادة الطلب على السفر في آسيا، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 54 مليار دولار أميركي (5,9 مليارات يورو).

توا/ريم/كام