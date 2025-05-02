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كارني يعد بأكبر تحول في اقتصاد كندا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

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وعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الجمعة بإطلاق “أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، وذلك خلال أول مؤتمر صحافي له بعد فوزه في الانتخابات الاثنين.

وقال كارني “سنعيش فترة رائعة للغاية بينما نصنع بأيدينا مصيرنا الاقتصادي لإنشاء اقتصاد كندي جديد”.

وحقّق كارني الاثنين فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة بعد حملة ركزت على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وقال للصحافيين في أوتاوا “انتخب الكنديون حكومة جديدة لمواجهة الرئيس ترامب وبناء اقتصاد قوي”. 

وأضاف “بصفتي رئيسا للوزراء، سمعت هذه الرسائل بصوت عال وواضح، وسأتابعها بجدية وحزم”.

وأعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن الثلاثاء للقاء الرئيس دونالد ترامب ومناقشة “الضغوط التجارية الحالية” وكذلك “العلاقات الاقتصادية والأمنية المستقبلية” بين البلدين. 

وأوضح أن حكومته ستتشكل خلال الأسبوع الذي يبدأ في الثاني عشر من أيار/مايو، وأن البرلمان المتوقف عن العمل منذ كانون الثاني/يناير، سيعود إلى الانعقاد في السادس والعشرين من أيار/مايو، وأن الملك تشارلز الثالث سيأتي بنفسه لإلقاء خطاب العرش. 

وقال “هذا شرف تاريخي”. 

وأضاف أن “هذا يوضح بوضوح سيادة بلادنا”، في إشارة إلى طموحات ترامب لجعلها الولاية الأميركية الحادية والخمسين. 

وهذا الخطاب الرسمي يلقيه عادة الحاكم العام، وهو ممثل الملك في البلاد، في افتتاح كل دورة جديدة لبرلمان كندا. 

امك/ود-س ح/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية