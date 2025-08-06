كارول ناوروتسكي القومي المقرب من ترامب يتولى رئاسة بولندا

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تولى المؤرخ القومي كارول ناوروتسكي (42 عاما) الأربعاء رسميا منصبه كرئيس لبولندا في حين يُتوقع أن يكون التعايش بينه وبين الحكومة الحالية المؤيدة للمؤسسات الأوروبية بقيادة دونالد توسك متوترة أو صعبة.

وأدى رئيس الدولة الجديد اليمين الدستورية صباح الأربعاء أمام مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة استثنائية.

في خطاب التنصيب، تعهد ناوروتسكي المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يكون “صوت الشعب البولندي … وصوت الذين يريدون بولندا ذات سيادة “.

وانتقد حكومة دونالد توسك معتبرا أن الانتخابات التي فاز بها أرسلت “رسالة قوية” إلى الطبقة السياسية بأكملها و”أظهرت أن الحكم بهذه الطريقة لم يعد ممكنا”.

وقال إن ما يريده هي “بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لكنها ليست الاتحاد الأوروبي، وستظل بولندا كما هي”. وقال “علينا محاربة أولئك الذين يدفعون الأمة نحو الانحدار والتدهور”.

كما شدد على أهمية التحالف بين بولندا والولايات المتحدة، ووعد بأن تلعب بلاده دورا فاعلا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلن الرئيس الجديد عن سلسلة من المبادرات التشريعية بشكل خاص في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تلبية “تطلعات الشعب البولندي”.

وخلال مراسم التنصيب، تجمّع بضعة آلاف جاءوا من مختلف أنحاء البلاد أمام البرلمان للتعبير عن دعمهم للرئيس الجديد.

فاز ناوروتسكي المدعوم من الحزب المعارض الرئيسي “العدالة والقانون” على رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفسكي بأغلبية ضئيلة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأول من حزيران/يونيو.

وتعد هذه الهزيمة ضربة قاسية للتحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من عامين، وتظهر حدة الانقسام السياسي في هذا البلد العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وانتُخب ناوروتسكي لولاية من خمس سنوات، ويتمتع بشكل رئيسي بنفوذ في السياسة الخارجية والدفاعية، إذ يُعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يمتلك حق تقديم المبادرات التشريعية وحق النقض (الفيتو) على القوانين التي يقرها البرلمان.

ويحل كارول ناوروتسكي محل المحافظ أندريه دودا الذي أنهى ولايته الثانية وكان على خلاف مع الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حول قضايا هامة مثل احترام سيادة القانون وقانون الإجهاض.

وخلال حملته الانتخابية، عارض ناوروتسكي خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وانتقد كييف لعدم إظهارها “الامتنان لما قدمه لها البولنديون”.

بو/ماش/ص ك