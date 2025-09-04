The Swiss voice in the world since 1935
كالاس تجري محادثات مع إيران في الدوحة بشأن برنامجها النووي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس في الدوحة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في محاولة للتوصل إلى “حل تفاوضي” للبرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب نهاية المهلة قبل إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت بروكسل.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس/آب الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) علما أن إمكان إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت كالاس وقتها إن مهلة الثلاثين يوما قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر “فرصة” للدبلوماسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته “التقت كالاس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة الخميس للبحث في الجهود الرامية إلى التوصّل لحلّ تفاوضي للقضية النووية الإيرانية”.

وأضاف “ركّزت المحادثات على العديد من المواضيع بما فيها وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب”.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتّحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووي خلال الشهر المقبل، لكنّ طهران ندّدت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.

وتمّ التوصّل إلى الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وينصّ على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على نشاطاتها النووية.

لكنّ خلفه دونالد ترامب أنهى الاتفاق فعليا خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحاديا وأعاد فرض عقوبات أميركية شديدة تطاول الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وتتّهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقّها في برنامج نووي لأغراض مدنية.

ديل/الح/بم

