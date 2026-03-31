كندا: نعارض بشكل قاطع تطبيق قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل

أوتاوا 31 مارس آذار (رويترز) – قالت كندا اليوم الثلاثاء إنها تعارض إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا يجعل الإعدام شنقا حكما تلقائيا بحق الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات أدت لسقوط قتلى.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في بيان “يضاف هذا القانون التمييزي إلى قائمة متزايدة من الإجراءات التي تشجع على عنف المستوطنين غير الشرعيين وتُجرّد الشعب الفلسطيني من إنسانيته. كندا تعارض تطبيقه بشكل قاطع”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)