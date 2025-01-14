كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدّد باتجاه بحر اليابان

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أعلنت القوات المسلّحة الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء مقذوفا غير محدّد باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّ “كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدّد باتّجاه بحر الشرق”.

ويأتي إطلاق هذا المقذوف بعد أسبوع واحد فقط من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي جديدا.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يومها إنّ بلاده اختبرت بنجاح “صاروخا بالستيا متوسط المدى فرط صوتي” قادرا على ردع “جميع خصومها” في منطقة المحيط الهادئ.

ويصنّف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن ستة آلاف كلم في الساعة، أي ما يزيد بخمس مرات عن سرعة الصوت.

وأجرت بيونغ يانغ تلك التجربة بينما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور كوريا الجنوبية وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير.

وكانت تلك أول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال ولايته الأولى، التقى ترامب وكيم ثلاث مرات لكنّ واشنطن فشلت في إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

ومنذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي عام 2019، تخلّت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثّفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأميركية لإجراء محادثات.

وفي الأشهر الأخيرة، عززت كوريا الشمالية علاقاتها العسكرية مع موسكو، فيما قالت واشنطن وسيول وكييف إنّ بيونغ يانغ أرسلت آلاف الجنود إلى روسيا لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا.

سدل/بم