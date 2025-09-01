كييف تتهم روسيا بالوقوف وراء اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إنه تم توقيف مشتبه به في عملية إطلاق النار التي أدت إلى قتل رئيس البرلمان السابق أندري باروبي ووُجهت فيها أصابع الاتهام إلى روسيا.

وأفاد بيان صادر عن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو بأن عملية القتل تم التخطيط لها بعناية، ما يدعم تصريحات زيلينسكي السبت عندما قال إن إطلاق النار كان مؤامرة متعمدة.

قُتل باروبي، وهو شخصية بارزة في الحركات الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا في البلاد عامَي 2004 و2014، بالرصاص السبت في مدينة لفيف في غرب البلاد. وقالت الشرطة إن المشتبه به أطلق عليه النار ثماني مرات في وضح النار قبل أن يهرب.

وقال كليمنكو على تلغرام إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية توقيف المشتبه به الذي قبض عليه في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

وأضاف “لن نقدّم الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي. سأقول فقط إن الجريمة تم الإعداد لها بعناية: تمت دراسة جدول تحركات القتيل، وتم تحديد الطريق، وتم التفكير في خطة الهروب”.

من جانبه، أشار قائد الشرطة الأوكرانية إيفان فيغوفيسكي إلى “ضلوع روسيا في هذه القضية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، يتبادل الجانبان الاتهامات باغتيال شخصيات سياسية وعسكرية بارزة من المعسكرين.

ووفقا لرئيس الشرطة، فإن القاتل الذي كان متنكرا بزي عامل توصيل ويستقل دراجة كهربائية، أطلق ثماني طلقات على باروبي “وتأكد من وفاة الضحية” قبل أن يفر هاربا.

ونشرت الشرطة الاثنين صورا لعملية الاعتقال تظهر رجلا مكبل اليدين برفقة أفراد أمن.

كما نسب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني كيريلو بودانوف مسؤولية الاغتيال بشكل غير مباشر إلى روسيا.

أدرجت روسيا أندري باروبي في قائمة المطلوبين لديها التي تضم عشرات الآلاف من الأسماء، بينهم العديد من المسؤولين الأوكرانيين وكذلك شخصيات روسية وغربية.

ويُعرف أندري باروبي بدوره في الحركات المؤيدة لأوروبا في أوكرانيا، بدءا من “الثورة البرتقالية” في العام 2004، ثم ثورة الميدان في العام 2014. وشغل منصب رئيس البرلمان الأوكراني بين عامي 2016 و2019.

قاد باروبي مجموعات الدفاع الذاتي خلال مظاهرات الميدان التي قمعتها قوات الأمن بعنف، وهي الحركة التي أجبرت الرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش على الفرار إلى روسيا.

– مطلوب من روسيا –

وعندما كان شابا، قام باروبي وهو مؤرخ، بحملة من أجل استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي. وكان أيضا مؤيدا قويا لاستخدام اللغة الأوكرانية بدلا من اللغة الروسية، وهي قضية مسيسة إلى حد كبير.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، نجا باروبي من محاولة اغتيال في العام 2014 باستخدام قنبلة يدوية.

وبعد إطاحة يانوكوفيتش وفراره إلى روسيا، انضم باروبي إلى مجلس الأمن القومي والدفاع وخدم فيه عدة أشهر.

وأثار إعلان مقتل أندريه باروبي موجة من ردود الفعل، وأشادت رئيسة الوزراء يوليا سفيردينكو برجل “وطني قدم مساهمة كبيرة في تشكيل دولة أوكرانيا”.

كما أشاد مصطفى نعيم أحد وجوه الميدان، في تصريح لفرانس برس بروح باروبي “الإنسانية” ونضاله من أجل قضايا مهمة، في حين أكد الرئيس السابق بترو بوروشنكو أن مقتله “طعنة في قلب أوكرانيا”، واصفا ما حدث بأنه “عمل إرهابي”.

