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كييف وواشنطن تواصلان المفاوضات حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية

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أفاد مسؤول أوكراني وكالة فرانس برس الجمعة بأن كييف وواشنطن “تواصلان” التفاوض بشأن إبرام اتفاق حول المعادن الأوكرانية الاستراتيجية، بعدما رفضت كييف مقترحا أميركيا بهذا الشأن، ما أثار غضب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه “هذا البحث يتواصل”، مضيفا “ثمة تبادل دائم لمسودات، وأرسلنا واحدة أمس… وننتظر ردا” أميركيا عليها.

وأعلن ترامب مطلع شباط/فبراير رغبته في إبرام اتفاق مع أوكرانيا بحيث تقدم معادنها النادرة “ضمانا” في مقابل المساعدات التي توفرها لها واشنطن.

وتبع ذلك فتح إدارة ترامب خطوط اتصال مباشرة مع روسيا وعقد لقاء عالي المستوى بين البلدين في السعودية، تطرق الى مسائل عدة منها سبل التوصل الى حل للحرب في أوكرانيا التي بدأت بالغزو الروسي مطلع العام 2022.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحا أميركيا بشأن المعادن الأوكرانية، مشيرا الى أنه لا يتطرق الى الضمانات الأمنية التي تسعى بلاده منذ ثلاثة أعوام للحصول عليها في مواجهة الغزو الروسي. لكنه ترك الباب مفتوحا أمام “استثمارات” أميركية في هذا المجال.

وشدد زيلينسكي الأربعاء على أنه يدافع عن أوكرانيا، مضيفا “لا يمكنني أن أبيع بلادي. هذا كل ما في الأمر”.

وأشار الى أن الاتفاق المقترح من جانب الأميركيين “لا يحمي” أوكرانيا، في حين أن كييف تريد لكل اتفاق ينهي الحرب، أن يترافق مع “ضمانات أمنية” تحول دون تكرار الغزو الروسي لأراضيها.

ويخشى أن يؤدي التقارب بين موسكو وواشنطن الى تباعد بين الأخيرة وكييف التي تعوّل بشكل أساسي على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية منذ بدء الحرب قبل حوالى ثلاثة أعوام.

وتبادل ترامب وزيلينسكي في الأيام الأخيرة انتقادات علنية وشخصية غير مسبوقة أعقبت اللقاء الأميركي الروسي في العاصمة السعودية.

بور-انت/غ ر/كام

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