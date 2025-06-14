لافروف يبلغ عراقجي هاتفيا أن روسيا مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع

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(رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية يوم السبت أن موسكو تندد باستخدام إسرائيل للقوة ضد إيران وأكد استعدادها للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والضربات الجوية يوم السبت في اليوم التالي لشن إسرائيل هجوما جويا كاسحا على عدوتها اللدودة، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية في محاولة معلنة لمنعها من صنع سلاح نووي.

وذكر البيان الروسي أن لافروف عبر عن تعازيه لعراقجي في الإيرانيين الذين قُتلوا في الضربات.