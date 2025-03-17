لبنان وسوريا يتفقان على وقف لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية عبر الحدود

reuters_tickers

4دقائق

بيروت (رويترز) – قال وزيرا الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة في بيانين يوم الاثنين إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار، وذلك بعد اشتباكات حدودية أودت بحياة عشرة أشخاص خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية ووزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة جنود من الجيش السوري الجديد وسبعة لبنانيين في اشتباكات حدودية خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 52 شخصا على الجانب اللبناني.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الوزيرين اتفقا أيضا “على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء”.

ويتصاعد التوتر على الحدود الجبلية منذ ثلاثة أشهر عندما أطاح معارضون إسلاميون بالرئيس السوري بشار الأسد حليف طهران وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وما أعقب هذا من تولي المعارضة مسؤولية المؤسسات والجيش.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الخارجية يوسف رجي التقى في بروكسل مع نظيره السوري أسعد الشيباني وبحثا “التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية-السورية واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع”.

واتهمت وزارة الدفاع السورية مساء يوم الأحد عناصر من جماعة حزب الله بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم. ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في هذا الأمر.

وقال مصدر أمني لبناني لرويترز إن الجنود السوريين الثلاثة هم من عبروا إلى الأراضي اللبنانية أولا وقُتلوا على أيدي مسلحين من عشيرة في شمال شرق لبنان كانوا يخشون تعرض بلدتهم لهجوم.

وقالت وزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني إن القوات السورية قصفت بلدات حدودية لبنانية ليلا ردا على مقتلهم.

وقال سكان من بلدة القصر التي تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الحدود لرويترز إنهم فروا مبتعدين عن المناطق الحدودية هربا من القصف.

وقال الجيش اللبناني في بيان يوم الاثنين إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية “وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني”.

وذكر مراسل من رويترز على الحدود أن الجيش السوري أرسل قافلة من الجنود وعدة دبابات إلى الحدود يوم الاثنين. وأطلقت القوات السورية النار في الهواء في أثناء مرورها عبر البلدات في طريقها إلى الحدود.

وقال ماهر الزيواني، وهو قائد فرقة في الجيش السوري تنتشر على الحدود، “تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت لدعم المواقع على الحدود السورية اللبنانية ومنع أي انتهاكات في الأيام المقبلة”.