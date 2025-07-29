لبنان يحكم على 6 من حزب الله في قضية مقتل جندي أيرلندي بقوة حفظ السلام

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بيروت (رويترز) – قال مصدران قضائيان لرويترز يوم الثلاثاء إن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكاما على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في حزب الله.

ولم يرد مكتب حزب الله الإعلامي بعد على طلب للتعليق.

وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابيا بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 دولار. وبرأت المحكمة رجلا سابعا.

وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابيا هو محمد عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.

وقتل الجندي شون روني (23 عاما)، الذي كان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في 15 ديسمبر كانون الأول 2022 عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لإطلاق نار في جنوب لبنان.

كان هذا أول هجوم دام على جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.

وفي يناير كانون الثاني 2023، اتهمت المحكمة العسكرية اللبنانية سبعة أشخاص في الهجوم. وفي يونيو حزيران من ذلك العام، حددت وثيقة صادرة عن المحكمة أن بعضهم أعضاء في حزب الله.

وتراوحت التهم الموجهة إلى الرجال السبعة بين القتل وإتلاف مركبة.

ورحبت اليونيفيل في بيان مكتوب يوم الثلاثاء باختتام عملية المحاكمة و”التزام لبنان بتقديم الجناة إلى العدالة”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)