لجنة تحكيم مهرجان كان تعلن مساء السبت اسم الفائز بالسعفة الذهبية

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تعلن لجنة تحكيم مهرجان كان برئاسة جولييت بينوش مساء السبت اسم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية للدورة الثامنة والسبعين من الحدث السينمائي، بعد منافسة مفتوحة جدا، وفي ظل ارتفاع حظوظ بعض المرشحين بينهم المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي.

وقد تبعث لجنة التحكيم برسالة سياسية قوية من خلال تتويج الأوكراني سيرغي لوزنيتسا أو السويدي المصري طارق صالح، أو تكافئ إحدى المواهب الشابة أو تصنع التاريخ من خلال منح سعفة ذهبية ثالثة للأخوين داردين.

ويعقد أعضاء لجنة التحكيم التسعة برئاسة النجمة الفرنسية اجتماعا مغلقا لاختيار من بين 22 عملا سينمائيا الفيلم الذي سيخلف “أنورا” للمخرج الأميركي شون بيكر الذي فاز عام 2024.

وستمنح لجنة التحكيم ستة جوائز أخرى على الأقل، بينها جائزتا أفضل ممثلة وأفضل ممثل، خلال الحفلة الختامية التي تنطلق عند الساعة 18,40 (16,40 بتوقيت غرينتش).

ترك جعفر بناهي (64 سنة) انطباعا قويا من خلال فيلم “مجرد حادث” الذي يتناول معضلة سجناء سابقين يسعون إلى الانتقام من جلادهم.

ويذكّر موضوع هذا الفيلم الذي يحمل على السلطات الإيرانية ولاقى استحسان النقاد بما حصل مع بناهي الذي سُجن مرتين في إيران، وقد يعرّضه هذا العمل الذي صوّره بشكل سري لملاحقات.

وقال بناهي لوكالة فرانس برس خلال المهرجان “ما يهمّ هو أن الفيلم قد أُنجز. لم آخذ وقتا للتفكير في ما قد يحدث. أنا حيّ طالما أصنع أفلاما”.

وشكّل حضور بناهي في مهرجان حدثا بارزا، إذ كان ممنوعا من مغادرة الأراضي الإيراني لـ15 عاما.

وبالإضافة إلى إيران، عكست الدورة الثامنة والسبعون الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشهدت تصريحات تعبّر عن مواقف سياسية، أهمها كلمة للنجم روبرت دي نيرو هاجم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهد المهرجان الذي امتدّ على أسبوعين مرور كوكبة من النجوم على سجادته الحمراء، من دينزل واشنطن وتوم كروز الذي حضر لمواكبة أحدث أفلام سلسلة “ميشن إمباسيبل”، وصولا إلى سكارليت جوهانسون في أول تجربة إخراجية لها، ونيكول كيدمان.

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ومن بين الأفلام الأخرى التي نالت استحسان النقاد، “مدعيان عامان” Two Prosecutors للمخرج سيرغي لوزنيتسا والذي يقدّم تأمّلا في الظلم التعسفي عن طريق العودة إلى عمليات التطهير التي كانت تُنفَّذ في عهد جوزيف ستالين خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

ومن الأفلام المفضلة لدى الجمهور “موجة جديدة” New Wave، وهو عمل يوجه المخرج الأميركي ريتشارد لينكليتر من خلاله تحية إلى جان لوك غودار، وفيلم “قيمة عاطفية” Sentimental Value للنروجي يواكيم تريير، وهو فيلم ميلودراما يجمع بين الضحك والدموع وحظي بتصفيق حار من الجمهور لعشرين دقيقة تقريبا، ما يشكل مدة قياسية.

ويتنافس الممثل السويدي ستيلان سكارسغارد على جائزة أفضل ممثل، وكذلك البريطاني جوش أوكونور (الأمير تشارلز في “ذي كراون”) الذي يشارك في فيلمين، والأميركي خواكين فينيكس الذي يقدم أداء قويا في “إيدينغتون” Eddington.

ومن بين الأدوار النسائية البارزة، تؤدي الممثلة الأميركية جينيفر لورانس دور أم تنحدر إلى الجنون في فيلم “داي، ماي لوف” Die, My Love. وتبرز الممثلة الفرنسية الجديدة ناديا ميليتي في فيلم “لا بوتيت ديرنيير” La petite dernière، الذي يتمحور على امرأة مسلمة تكتشف مثليتها الجنسية.

وقد فاز الفيلم الجمعة بجائزة “كوير بالم” التي تُمنح لأفضل فيلم عن المثلية الجنسية. قد يكافئ مهرجان كان مخرجته الممثلة الفرنسية حفصية حرزي (38 سنة)، ليواصل بذلك تجدده بعد أن كافئ في السنوات الأخيرة مواطنتيها جوليا دوكورنو وجوستين ترييه.

ومن الأسماء التي كان لها حضور قوي الصيني بي غان (35 عاما) مع العلم أنّه أثار انقساما عميقا بين النقاد. وفي فيلم يحمل عنوان “ساوند أوف فالينغ” Sound of Falling، تتناول المخرجة الألمانية ماشا شيلينسكي (41 سنة) التي تشارك للمرة الاولى في المهرجان، متاهة من الصدمات العائلية التي تنتقل من الأمهات إلى البنات.

من ناحية أخرى، قد تمنح لجنة التحكيم السعفة الذهبية للأخوين البلجيكيين جان بيار (74 عاما) ولوك (71 عاما) داردين، عن فيلم “الأمهات الشابات” Jeunes mères. وإذا فازا سيصبحان أول مخرجين ينالان السعفة الذهبية ثلاث مرات.

وانقطع التيار الكهربائي عن جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان ومحيطها السبت، لكن منظمي المهرجان أكدوا أن الحفلة الختامية لن تتأثر بذلك.

جرا-جت-فبي/رك