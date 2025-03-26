لقطة شاشة لرسالة من وزير الدفاع الأمريكي تحدد موعد قتل أحد الحوثيين باليمن

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واشنطن (رويترز) – نشرت مجلة “ذي أتلانتيك” يوم الأربعاء لقطة شاشة لمحادثة نصية حدد فيها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث موعد بدء عملية مقررة لقتل أحد الحوثيين في اليمن، وهو 15 مارس آذار، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن موجات وشيكة من الضربات الأمريكية.

ونفى هيجسيث مرارا إرسال رسائل نصية تتضمن خططا حربية في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب احتواء التداعيات بعدما كشف جيفري جولدبرج رئيس تحرير المجلة أنه تم ضمه بالخطأ لمجموعة سرية تناقش خططا حربية حساسة للغاية على تطبيق سيجنال للمراسلة المشفرة.

وضمت المجموعة كبار مستشاري ترامب للأمن القومي للتنسيق بشأن اليمن.

وقالت إدارة ترامب يوم الثلاثاء إنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية في الدردشة، مما أربك الديمقراطيين ومسؤولين أمريكيين سابقين يعتبرون معلومات الاستهداف من أكثر المواد سرية قبل أي حملة عسكرية أمريكية.

ونشر جولدبرج تفاصيل الدردشة يوم الأربعاء بعد أن رفض في البداية القيام بذلك.

وقالت المجلة إن رسالة هيجسيث تضمنت تفاصيل عن انطلاق طائرات إف-18 الساعة 1215 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في (أول حزمة من الضربات) ثم بدء أول ضربة من طائرة إف-18 في الساعة 1345 (لاستهداف إرهابي موجود في موقعه المعروف، وبالتالي يجب أن تكون الضربة في الموعد المحدد، بالإضافة إلى إطلاق طائرات مسيرة من طراز (إم.كيو-9).

وحدد كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي الأنظمة المفترض استخدامها في نقل المواد السرية.

وقال جون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) في شهادته يوم الثلاثاء إن مستشار الأمن القومي مايك والتس هو الذي كون مجموعة الدردشة على سيجنال للتنسيق بشكل غير سري.

وقال والتس، في مقابلة مع برنامج “ذا إنجراهام أنجل” على قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء “أتحمل المسؤولية الكاملة”، لأنه هو من أنشأ مجموعة سيجنال.

وقلل والتس من أهمية الكشف، قائلا على تطبيق إكس “لا مواقع. لا مصادر ولا أساليب. لا خطط حربية. تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة”.