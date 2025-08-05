لندن تعلن بدء تنفيذ اتفاقها مع باريس في شأن المهاجرين

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أعربت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن سرورها بدخول اتفاق تم التوصل إليه مع باريس حيز التنفيذ، ينص على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال مهاجرين موجودين في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “اليوم نوجه رسالة واضحة: إذا وصلتم إلى هنا بشكل غير قانوني على متن قارب صغير، فأنتم معرضون للترحيل إلى فرنسا”.

وكان ستارمر بحث هذا المشروع النموذجي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في بداية تموز/يوليو.

غير أن مكتب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أشار الثلاثاء إلى أن “الاتفاق تم توقيعه، لكنه سيدخل حيز التنفيذ غدا” الأربعاء.

ويهدف الاتفاق الذي يسري حتى حزيران/يونيو 2026 ولم تُكشف تفاصيل تطبيقه لا سيما عدد المهاجرين المعنيين، إلى ردع الأشخاص الذين ينوون عبور المانش على متن قوارب غير آمنة، تنظمها شبكات تهريب.

ومنذ بداية العام، قضى 18 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بواسطة هذه “القوارب الصغيرة”، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

ووقعت الحكومتان “النص النهائي الأسبوع الفائت”، وأعطت المفوضية الأوروبية “الضوء الأخضر لهذا النهج المبتكر لردع الهجرة غير الشرعية”، وفق ما أفاد مكتب الهجرة البريطاني في بيان مساء الاثنين.

وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الثلاثاء لبي بي سي: “بالطبع، سيبدأ بعدد محدود (من المهاجرين) وسيتزايد بعد ذلك، لكننا نريد أن نكون قادرين على توسيعه”.

مهس-ادم/اج/ب ق