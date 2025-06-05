مؤسسة غزة الإنسانية تؤجل إعادة فتح مواقع توزيع المساعدات في القطاع

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من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القاهرة/القدس (رويترز) – لم تعاود مؤسسة غزة الإنسانية، وهي شركة خاصة توزع المساعدات في غزة، فتح مواقع التوزيع التابعة لها في القطاع حتى صباح يوم الخميس، بعدما أغلقتها يوم الأربعاء عقب سلسلة من عمليات قتل بالرصاص بالقرب من مواقعها.

وقالت المؤسسة، المثيرة للخلاف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم الأربعاء إنها لن تعيد فتح مواقع التوزيع في الموعد المعتاد بسبب أعمال الصيانة والإصلاح. ولم تحدد موعد إعادة فتحها.

وقال أب فلسطيني لأربعة أطفال في خان يونس بغزة، طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لرويترز إن موقع المؤسسة في رفح لم يُفتح مجددا حتى صباح يوم الخميس.

ولم ترد المؤسسة، ومقرها الولايات المتحدة، على طلب للتعليق حتى الآن.

وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات الأسبوع الماضي، وتعرضت لانتقادات شديدة من منظمات إنسانية، منها الأمم المتحدة التي حذرت من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي للقطاع استمر 11 أسبوعا.

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل أنها استعادت جثتي رهينتين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية من غزة. وقُتل جادي خاجي وجودي واينستين خاجي ونقلا إلى غزة بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب. ولا يزال 56 رهينة رهن الاحتجاز، ويُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

وكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة منذ التخلي عن اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع حماس في مارس آذار، واستولى على المزيد من الأراضي في ظل سعي الحكومة للقضاء على الفصيل المسلح.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن ما لا يقل عن 16 فلسطينيا قتلوا في ضربات إسرائيلية على غزة يوم الخميس، بينهم أربعة صحفيين في غارة على ساحة مستشفى بشمال القطاع. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي تعليق.

وزاد استئناف الحملة العسكرية عزلة إسرائيل وسط ضغوط دولية متزايدة. وعرقل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعمه الأعضاء الأربعة عشر الآخرون يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ووصول كامل وغير مقيد للمساعدات إلى غزة.

وسمحت إسرائيل تحت ضغوط عالمية باستئناف عمليات تسليم مساعدات محدودة بقيادة الأمم المتحدة في 19 مايو أيار. وبعد أسبوع، أطلقت مؤسسة غزة الإنسانية غير المعروفة نسبيا نظاما جديدا لتوزيع المساعدات يتجاوز الوكالات التقليدية.