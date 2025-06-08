مؤسسة غزة الإنسانية تستأنف توزيع المساعدات يوم الأحد بعد تعليقها بسبب تهديدات

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من معيان لوبيل وجيداء طه ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات غذائية يوم السبت، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتوجيه تهديدات “حالت دون مواصلة العمل” في القطاع، وهو ما نفته حماس.

وذكرت المؤسسة، التي تستخدم شركات أمن ولوجيستيات أمريكية خاصة للقيام بعملياتها، إنها قامت بتكييف عملياتها للتغلب على هذه التهديدات التي لم تحددها. وقالت في وقت لاحق في منشور على فيسبوك إنه سيعاد فتح موقعي التوزيع التابعين لها يوم الأحد.

وقال مسؤول في حماس لرويترز إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات المزعومة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة في وقت لاحق يوم السبت إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية “أثبتت فشلها الذريع على كل المستويات”، وأضاف “نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتأمين المساعدات الإغاثية من لحظة دخولها حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات ومعايير الأمم المتحدة بشكل كامل، وذلك في إطار منع أية محاولات للسرقة أو الفوضى أو الفلتان”. ودعت حماس جميع الفلسطينيين إلى حماية قوافل الإغاثة الإنسانية.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة حماس بسرقة المساعدات من عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال مصدر في حماس إن الجناح المسلح للحركة، كتائب عز الدين القسام، سينشر بعض القناصة اعتبارا من يوم الأحد قرب الطرق المستخدمة في عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة لمنع العصابات المسلحة من نهب شحنات الأغذية. ولم ترد الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعقيب.

وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات محدودة تقودها الأمم المتحدة في 19 مايو أيار بعد حصار استمر 11 أسبوعا للقطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وحذر خبراء من أنهم يواجهون مجاعة وشيكة. وتصف الأمم المتحدة السماح بدخول المساعدات إلى غزة بأنه “قطرة في محيط”.

وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل الأمم المتحدة على العمل عبر مؤسسة غزة الإنسانية، لكن الأمم المتحدة ترفض وتشكك في حيادها وتقول إن آلية التوزيع تحث على النزوح القسري. وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في القطاع في 26 مايو أيار، وقالت يوم الجمعة إنها قامت بتوزيع ما يقرب من تسعة ملايين وجبة.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنه لم يجر تسجيل أي حوادث عند ما يطلق عليها مواقع التوزيع الآن، لكن الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات وصفوا حالة من الفوضى والعنف الذي يسفر عن سقوط قتلى على الطرق المؤدية إلى مواقع التوزيع.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا قرب مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية بين يومي الأحد والثلاثاء. وقالت إسرائيل إنها تحقق في الحوادث التي وقعت يومي الاثنين والثلاثاء، لكنها ذكرت أنها لا تتحمل مسؤولية العنف الذي وقع يوم الأحد.