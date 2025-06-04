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مؤسسة غزة الإنسانية تعلق توزيع المساعدات ومجلس الأمن يعتزم التصويت على مشروع لوقف إطلاق النار

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من نضال المغربي وكريسبيان بالمر وميشيل نيكولز

القاهرة/القدس/الأمم المتحدة (رويترز) – توقفت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة عن توزيع المساعدات يوم الأربعاء في وقت تضغط فيه على إسرائيل لتعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيط مواقع التوزيع، وذلك بعد مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات هذا الأسبوع.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي “توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من احتمالات الفوضى أو التصعيد” بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 80 شخصا قتلوا جراء إطلاق النار عليهم وأصيب المئات بالقرب من نقاط توزيع بداية من يوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام، بينهم 27 على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء.

وذكر سكان أن جنودا إسرائيليين فتحوا النار على الحشود التي تجمعت قبل الفجر أملا في الحصول على طعام. ونفى الجيش ذلك لكنه أقر يوم الثلاثاء بأن جنوده أطلقوا النار على “مشتبه بهم” تجاهلوا الطلقات التحذيرية وكانوا يقتربون من أفراده.

وقال متحدث باسم المؤسسة “أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سلامة المدنيين المتلقين للمساعدات وكرامتهم”. وحذر متحدث عسكري إسرائيلي المدنيين من التحرك في المناطق المؤدية إلى مواقع المؤسسة اليوم الأربعاء، معتبرا إياها “مناطق قتال”.

وجاء إطلاق الجهد الجديد لتوزيع المساعدات على سكان غزة، الذين يزيد عددهم على المليوني نسمة، وسط هجوم شرس جديد تنفذه إسرائيل منذ أواخر الشهر الماضي. وتقول الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى إن هذا النموذج، الذي يعتمد على أفراد أمن ولوجستيات من شركات أمريكية خاصة، يتسبب في عسكرة المساعدات.

وفي غضون ذلك، يتواصل العنف في القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الضربات الإسرائيلية قتلت 95 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم نساء وأطفال في مدرسة تؤوي عائلات نازحة تعرضت للقصف قرب مدينة خان يونس بالجنوب.

وأعلنت إسرائيل مقتل أحد جنودها في المواجهات، بعد الإعلان عن مقتل ثلاثة في اليوم السابق.

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